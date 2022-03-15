"Уверенно бьем россиян на всех направлениях": Подоляк записал новое обращение (видео)

россия продолжает обстреливать мирные города, подчеркивают в оп

Украинские военные уверенно отбивают атаки россиян по всем направлениям уже 20-й день войны.

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Об этом сообщил председатель Офиса президента Михаил Подоляк.

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"20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Другое без изменений. рф продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами", — отмечают в офисе президента.

В то же время украинские военные героически сдерживают их атаки.

"Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами", – сказал Михаил Подоляк.

"Мы ведем переговоры, мы имеем результат, мы будем держать врага по всем направлениям, — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьеры трех стран ЕС едут в Украину. У высокопоставленных чиновников запланирована встреча с действующим главой украинского государства Владимиром Зеленским.