Премьеры трех стран ЕС едут в Украину: что известно

На встрече также будет присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Во вторник, 15 марта, в столицу Украины прибудут премьер-министры Польши, Чехии и Словении, а также вице-премьер-министр РП по вопросам безопасности и лидер правящей партии "Право и Справедливость". У высокопоставленных чиновников запланирована встреча с действующим главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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Указанную информацию обнародовали в канцелярии главы польского правительства, передает "Телеграф".

Стоит отметить, что кроме президента Украины Владимира Зеленского и представителей Европейского Совета, на встрече будет присутствовать и действующий премьер-министр украинского государства Денис Шмигаль.

"Поездка организована по согласованию с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Целью визита является подтверждение однозначной поддержки всем Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинского государства и общества", — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, также известно, что информацию о визите международных гостей, которые прибудут в нашу страну для обсуждения важных и болезненных вопросов вооруженной агрессии против Украины со стороны российской федерации, уже успели предоставить и международному сообществу, а также представителям ООН.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у действующего главы украинского государства Владимира Зеленского продолжают неустанно работать над возможной личной встречей гаранта с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.