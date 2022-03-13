Встреча Зеленского и Путина может состояться вскоре: подробности от Подоляка

Украина хочет поскорее закончить войну, чтобы не умирали гражданские

На возможную подготовку личных переговоров украинского президента Владимира Зеленского и российского кровавого диктатора Владимира Путина сейчас брошены многие дипломатические усилия. Вполне вероятно, что это произойдет в ближайшее время, но конкретные термины еще не озвучивают.

Больше подробностей прозвучало от советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона UA вместе 13 марта.

Чиновник убежден, что на самом деле до встречи Зеленского с Путиным осталось ждать не так уж долго.

"Я не готов сказать, что эта встреча состоится в ближайшее время. День, два, три — нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно скорее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не разрушали нашу инфраструктуру", — отметил Михаил Подоляк.

Сейчас Украина работает над поиском проведения вероятных переговоров, которые могли бы обеспечить безопасность. Также нарабатывается пакет договоренностей, которые будут обязательно содержать важные для украинского государства цели. По завершении этих шагов можно будет говорить о переговорах с диктатором.

При этом советник главы ОП заверил — президент Зеленский не собирается подписывать никакие документы, которые не будут учитывать украинские интересы.

Напомним, что в кремле уже высказались по поводу возможных переговоров с официальным Киевом. По информации турецкого министра иностранных дел, Путин вроде бы не выступает против такой беседы.