путин уже не против встречи с Зеленским? Что известно

В кремле продолжают гнуть свою линию касаемо происходящего в Украине, но постепенно смягчают тон

Российский кровавый диктатор владимир путин, развязавший войну против Украины, высказывается о возможности встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают численные росСМИ, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Информация об этом пока проверяется, ведь ее единственным источником выступают пропагандистские издания.

Однако если это действительно так, то Украина и мир получают сигнал, что мощный военный отпор, а также различные санкции, которые вводят против россии, таки действуют.

Впрочем, есть и хорошие для Москвы новости — Турция отказалась присоединиться к западным странам насчет введения санкций против российской федерации.

Интересно, что после беседы с Чавушоглу также появилась информация о готовности путина вести диалог и с другими странами — чтобы якобы урегулировать военный конфликт.

При этом в кремле опровергают свои же слова, заявляя, что это вовсе не война, а "спецоперация по защите Донбасса". Вот только почему она происходит уже практически на территории всей Украины — даже на западе, с захватом других областей и попыткой огласить новые "недореспублики", российские власти не уточняют.

Также путин по-прежнему настаивает, что закончиться противостояние может лишь, когда Киев согласится на требования рф. Украина же на подобные ультиматумы по-прежнему не согласна, постоянно подчеркивая это в переговорах с россией, которые, к слову, уже изменили формат.