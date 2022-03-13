Укр

У путина прокомментировали возможность встречи с Зеленским: есть одно "но"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Владимир Зеленский и владимир путин Новость обновлена 13 марта 2022, 14:02
Владимир Зеленский и владимир путин

россия хочет максимально подготовиться

Пресс-секретарь кровавого диктатора владимира путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча путина и украинского президента Владимира Зеленского возможна, но предварительно нужно определиться с темами для обсуждения и результатом. О таких переговорах снова заговорили после слов главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про согласие на такую встречу путина. В россии эти слова не опровергли.

Как сообщает российский "Интерфакс" в Кремле заявляют, что не отрицали возможности встречи президентов. Ожидаемый результат и повестка встречи — пока единственные озвученные моменты интереса российской стороны в теме личного диалога двух глав государств.

Ранее стало известно, что переговоры Украины и россии, три раунда которых уже прошло, должны в скорости возобновиться. В перспективе — заключение многокомпонентного договора, содержащего четыре основных направления, среди которых — прекращение войны и вывод войск россии из нашей страны.

"Телеграф" сообщал, что украинские переговорщики работают по максимуму. Встречи проходят в специальных рабочих группах в видеоформате.

Теги:
#Переговоры #Владимир Путин #Владимир Зеленский
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