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Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и путин

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Зеленский и кровавый диктатор путин Новость обновлена 17 марта 2022, 16:47
Зеленский и кровавый диктатор путин

По словам Подоляка, диалог двух глав государств могут состояться достаточно скоро

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером россии владимиром путиным может состояться уже в ближайшие недели.

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Соответствующую информацию в четверг, 17 марта, объявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет польский портал "wiadomosci.wp.pl".

"Встреча Зеленского и путина может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в ближайшие недели. Локация для нас не имеет значения. Возможны все, кроме россии.", — заявил он.

Также Подоляк отметил, что согласование мирного договора российской федерации и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель, ведь пока и российская, и украинская делегации отстаивают свои позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь Совета безопасности россии во время разговора с помощником лидера США по нацбезопасности Джозефом Салливаном заявил, что затягивание переговоров с Украиной недопустимо, чем дал понять, что у пути диалога хотят сильнее, чем в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Встреча
Зеленский и кровавый диктатор путин
Украина
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