У путина дали понять, что хотят переговоров сильнее, чем Украина
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Очевидно, ситуация с переговорами действительно довольно непростая
Секретарь Совбеза россии патрушев провел разговор с помощником президента Америки по национальной безопасности Джоном Джозефом Салливаном, во время которого заявил о недопустимости затягивания переговоров с Украиной.
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Указанную информацию в среду, 16 марта, обнародовали в росСМИ.
"Патрушев заявил Салливану, что попытки затягивать переговоры, которые делает Киев извне, недопустимы ", — сообщили в РБ российской федерации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в среду, 16 марта, Турция заявила о готовности провести личную встречу президента страны-агрессора владимира путина и действующего гаранта украинского государства Владимира Зеленского в Анкаре. Соответствующее сообщение по результатам переговоров в столице россии обнародовал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Также следует напомнить, что во время переговорного процесса украинских представителей с чиновниками россии, который проходил 14 марта в режиме онлайн-связи, глава Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление, в котором сообщил главную сложность соответствующей коммуникации.
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