Укр

У путина дали понять, что хотят переговоров сильнее, чем Украина

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
2405
николай патрушев Новость обновлена 16 марта 2022, 16:15
николай патрушев

Очевидно, ситуация с переговорами действительно довольно непростая

Секретарь Совбеза россии патрушев провел разговор с помощником президента Америки по национальной безопасности Джоном Джозефом Салливаном, во время которого заявил о недопустимости затягивания переговоров с Украиной.

Читайте оперативные новости Украины и мира на нашем Telegram-канале

Указанную информацию в среду, 16 марта, обнародовали в росСМИ.

"Патрушев заявил Салливану, что попытки затягивать переговоры, которые делает Киев извне, недопустимы ", — сообщили в РБ российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в среду, 16 марта, Турция заявила о готовности провести личную встречу президента страны-агрессора владимира путина и действующего гаранта украинского государства Владимира Зеленского в Анкаре. Соответствующее сообщение по результатам переговоров в столице россии обнародовал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Также следует напомнить, что во время переговорного процесса украинских представителей с чиновниками россии, который проходил 14 марта в режиме онлайн-связи, глава Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление, в котором сообщил главную сложность соответствующей коммуникации.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский выступил перед Конгрессом США и предложил создать новый союз стран
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский выступил перед Конгрессом США и предложил создать новый союз стран
Дата публикации
Категория
ПВО
США и НАТО отправят в Украину мощное оружие: что известно
Дата публикации
Категория
Игорь Жовква оценил текущее положение дел в Украине
Украина должна мыслить реалистично: сегодня нас не готовы видеть членом НАТО – заместитель председателя ОП
Дата публикации
Категория
Россию выгнали из Совета Европы
Комитет министров Совета Европы отправил россию вслед за военным кораблем
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев