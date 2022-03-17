Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей

Земля горит под захватчиками.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину под Прилуками (Черниговская область) была разбита колона оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север" в Facebook.

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В командовании отметили, что очередная российская колонна техники была разбита в Украине, на этот раз под Прилуками. Украинской армии достался в качестве трофея реактивная система залпового огня "Ураган".

"Под Прилуками силы сопротивления Севера разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 17 марта на Киевщине украинские военные сбили российский военный вертолет Ка-52. Кроме того, у Рамзана Кадырова наметился конфликт с кровавым диктатором владимиром путиным. Также в четверг непризнанный президент Беларуси александр лукашенко обрушился на Украину с громким обвинением. В сети появилась свежая информация из Мариуполя, который находится в облоге.