У Кадырова наметился конфликт с Путиным, - источник

Один из российских силовиков, выступающий против тирании российского лидера Владимира Путина, вновь сделал анонимное заявление для "Телеграфа"

В результате трехнедельной "спецоперации" российская армия увязла в Украине, в рядах военного командования уже начались серьезные конфликты.

Проблемы, хотя и не совсем явные, появляются и по линии пропаганды, что, безусловно, демонстрирует ослабление центральной власти в РФ.

По словам полковника ФСБ, который выступает против войны с Украиной, заявления из Москвы о том, что "спецоперация идет по плану", безусловно, являются враньем.

"Уже несколько российских генералов погибли (их число, конечно, больше, чем озвучивает даже украинская сторона). Многие у нас, в том числе Шойгу, были уверены, что вся спецоперация обернется легкой прогулкой. Сейчас из-за этого "трусят" разведку, которая подавала Путину данные о ситуации в Украине", — говорит источник "Телеграфа".

По его словам, отдельно нарастает конфликт по линии Рамзана Кадырова.

"Его росгвардейцы намного лучше экипированы, чем собственного говоря военные, которые идут в первой линии наступления, — объясняет собеседник. — А кадыровцы же, к слову, редко принимают участие непосредственно в боевых столкновениях. Кадырову и его бойцам отвели устрашающую медийную роль. Также они выполняют что-то типа функций полиции на уже захваченных территориях — "работают" с активистами, журналистами, депутатами — подавляют очаги возможного восстания. Но, как показывает опыт Мелитополя, Херсона, Каховки — даже с такими задачами они справляются едва ли".

Полковник ФСБ говорит, что в России действительно существует некий культ страха перед кадыровцами.

"(Российское — ред.) военное командование посмотрело на то, как в Украине встречают тех самых "кадыровцев", как вытирают ноги об самого Кадырова и задумались — мол, возможно, не так страшен черт?", — рассказывает ФСБ-шник. В тылу уже начались стычки по поводу того, что кадыровцы пытались "снимать" провизию с колонн военных, которые шли на передовую.

"Если раньше с этим мирились, то сейчас есть минимум несколько случаев перестрелок на уже "взятых" территориях между военными и кадыровцами", — уточняет силовик.

Секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву даже пришлось срочно лететь в Грозный, чтобы передать Кадырову личную просьбу Путина "сбавить обороты".

"Поначалу его видео в российском сегменте соцсетей заходили на ура — наши спецы замеряли охваты и реакцию. Но после фейка с якобы появлением Кадырова под Киевом отношение многих к нему изменилось. Все думали, что в Украине начнется паника, а бандеровцы объявили на него охоту.

Не знаю, насколько это правда, но говорят, что Путин сказал Кадырову лично поехать в зону боевых действий, но тот как-то невнятно "слился". И хоть он записывает победные видео, в обществе отношение к нему начало меняться, что может иметь абсолютно непредсказуемые последствия", — подчеркнул ФСБ-шник.

Напомним, Кадырова еще неделю назад называли в числе тех представителей российской верхушки, которые могут затеять переворот против Путина из-за провальной войны в Украине.