Укр

Под Бучей украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52: детали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На одного российского Ка-52 стало меньше Новость обновлена 17 марта 2022, 16:39
На одного российского Ка-52 стало меньше

На Киевщине ВСУ были выявлены два российских вертолета, один удалось уничтожить

В четверг, 17 марта, на 22-й день российско-украинской войны украинские военные подбили вражеский вертолет Ка-52. Это произошло в Бучанском районе Киевской области днем.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Александр Павлюк.

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"В 11:45 было обнаружено два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден. Захватчики были вынуждены вернуться, их боевая задача сорвана", — пишет Павлюк.

Российский вертолет Ка-52 (иллюстративное фото)
Российский вертолет Ка-52 (иллюстративное фото)

Напомним, что 12 марта российский вертолет Ка-52 был сбит в районе Скадовска Херсонской области. Пилот сгорел заживо. Позже, 16 марта вражеский Ка-52 был сбит возле города Николаева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недалеко от города Чернигова противовоздушной обороны удалось уничтожить самолет Су-34, принадлежащий армии российских оккупантов.

Кроме того, напомним как утром 16 марта бойцы ВСУ ликвидировали сразу два российских истребителя Су-30.

Теги:
#Киевская область #Вертолеты #Буча #Оккупанты #ВСУ
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