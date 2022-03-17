Под Бучей украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52: детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 789
На Киевщине ВСУ были выявлены два российских вертолета, один удалось уничтожить
В четверг, 17 марта, на 22-й день российско-украинской войны украинские военные подбили вражеский вертолет Ка-52. Это произошло в Бучанском районе Киевской области днем.
Об этом сообщает глава Киевской ОГА Александр Павлюк.
Читайте оперативные новости Украины и мира на нашем Telegram-канале
"В 11:45 было обнаружено два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден. Захватчики были вынуждены вернуться, их боевая задача сорвана", — пишет Павлюк.
Напомним, что 12 марта российский вертолет Ка-52 был сбит в районе Скадовска Херсонской области. Пилот сгорел заживо. Позже, 16 марта вражеский Ка-52 был сбит возле города Николаева.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недалеко от города Чернигова противовоздушной обороны удалось уничтожить самолет Су-34, принадлежащий армии российских оккупантов.
Кроме того, напомним как утром 16 марта бойцы ВСУ ликвидировали сразу два российских истребителя Су-30.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-