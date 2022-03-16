Укр

Над Черниговом сбили еще один вражеский СУ-34

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ сбили еще один вражеский самолет Новость обновлена 16 марта 2022, 13:42
ВСУ сбили еще один вражеский самолет

Пилотам удалось десантироваться, их ищут.

Над Черниговом Силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский Су-34.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет!", — сказано в сообщении.

Надежный источник новостей о войне

Отмечается, что Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Север" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски.

Отметим, что утром 16 марта силы ВСУ уничтожили сразу два российских истребителя Су-30, которые рухнули в Черное море. На Херсонщине украинские военные нанесли удар по технике врага, которая стояла в аэропорту города.

Также украинской разведке удалось добыть список российских летчиков, которые бомбят мирные города.

С начала войны россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов.

Теги:
#Самолет #Война #ВСУ
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