В разведке пообещали прислать специалистов по "обрезанию крылышек российским летунам"

Украинской разведке удалось добыть список российских летчиков, которые участвуют в войне с Украиной.

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) c. Сеща Брянской области, участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины. Пора подрезать этим "летунам" их крылышки! Присылаем к вам специалистов по данному делу, ожидайте, они вас подрихтуют", — говорится в сообщении украинских разведчиков.

Просмотреть список имен российских летчиков, которые бомбят мирное население Украины, можно по ссылке. Он насчитывает 416 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму избили бывшего фсбшника за символ Z. Так, в оккупированном россиянами Севастополе в магазине мужчина ударил бывшего сотрудника фсб по лицу за то, что тот наклеил на стекло своего автомобиля рашистский символ Z, который в цивилизованных западных странах хотят приравнять к свастике.