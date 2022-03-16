Укр

В Крыму избили бывшего фсбшника за символ Z: в соцсетях веселятся

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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Россияне вешают на свои авто символы Z Новость обновлена 16 марта 2022, 11:47
Россияне вешают на свои авто символы Z

россиянина избили за рашистский символ Z

В Крыму избили бывшего фсбшника за символ Z. Заголовки российских СМИ, сообщивших об этом тут же привлекли внимание пользователей сети. Таким образом, после того как в россии признали ложь собственной пропаганды по поводу Украины, появился новый повод посмеяться над российскими медиа.

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Так, в оккупированном россиянами Севастополе в магазине мужчина ударил бывшего сотрудника фсб по лицу за то, что тот наклеил на стекло своего автомобиля рашистский символ Z, который в цивилизованных западных странах хотят приравнять к свастике.

При этом российские СМИ в своих заголовках тут же окрестили нападавшего "украинским националистом". В сети тут же поднялась волна шуток по этому поводу. В комментариях высмеяли публикации медиа рф, пошутив заодно о том, как "красиво работают бандеровские диверсанты".

"Красиво работают бандеровские диверсанты", "Хороший демотиватор. Уже в тылу работают", — смеются в сети.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии начались выступления в осуждение войны и поддержку Украины. За этим последовали массовые задержания полицейским режимом.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Война
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