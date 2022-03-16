Еще один вертолет оккупантов сбит в Николаевской области: видео
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Летательная машина не успела выполнить преступный приказ агрессора
По состоянию на 21-й день мощной обороны Украины против захватчиков из российской федерации, рядом с городом Николаев украинским защитникам удалось нещадно уничтожить еще один вертолет, принадлежащий армии нацистов из россии.
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Еще одну хорошую новость об уничтожении летательного аппарата "Ка-52", который в народе обычно называют "аллигатором", в среду, 16 марта, обнародовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети.
"Недалеко от Николаева уничтожили очередной русский вертолет Ка-52", — отмечается в тексте публикации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недалеко от города Чернигова Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить еще один самолет Су-34, принадлежащий армии российских оккупантов.
Кроме того, напомним, как утром 16 марта бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали сразу два российских истребителя Су-30, тем временем в Херсонской области украинские защитники нанесли удар по технике врага, которая находилась на территории одного из здешних аэропортов.
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