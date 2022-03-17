Лукашенко обрушился на Украину с громким обвинением

Лукашенко заявил, что с территории Украины по Беларуси якобы было минимум два пуска ракет

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, который ранее заявил о ненамерении воевать с украинцами, обвинил Украину в том, что с ее территории якобы было совершено два пуска ракет "Точка-У".

Об этом передают росСМИ.

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"Если Украина будет продолжать эскалацию против Белоруссии, провоцировать — Минск ответит", — сказал белорусский диктатор.

Напомним, что российские оккупанты уже совершили ряд провокаций на границах Украины с Беларусью. Первая попытка спровоцировать Беларусь на наступление на Украину была зафиксирована 11 марта. Российская авиация, как и сообщал Министр обороны Украины Алексей Резников, совершила атаку на населенный пункт в Беларуси с территории Украины. Однако Минобороны Беларуси сделало вид, что никаких обстрелов не было — эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также показания местных жителей. Это вполне объяснимо тем, что власти Беларуси боятся воевать с украинцами.

Стоит отметить, что ранее живущий в Варшаве белорусский журналист Александр Папко детально разобрал, почему украинцам не стоит бояться армии самопровозглашенного лидера лукашенко, который одним из первых поддержал россию в ее военной агрессии против украинского государства.

Также "Телеграф" сообщал, что беларусь обратилась к Китаю с просьбой о помощи для преодоления экономических санкций, введенных против республики из-за ее политической позиции по поводу войны в Украине.