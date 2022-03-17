Укр

Россияне обстреляли приют для матерей с детьми на Донбассе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми Новость обновлена 17 марта 2022, 20:45
В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми

Захватчики целенаправленно стреляют по мирным гражданам.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке (Луганская область).

Об этом сообщил глава Луганской областной военной госадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

По информации Гайдая, россияне варварски нанесли удар по гражданскому объекту, где находились множество матерей с детьми. Сергей отметил, что безопасных мест в Луганской области больше нет.

"Российские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" — написал Гайдай, прикрепивший к посту фото с горящим зданием приюта.

Напомним, в начале марта Гайдай показал последствия "русского мира" в Лисичанске, по которому оккупанты ударили "Градами". 2 марта захватчики обстреляли детский садик в Северодонецке.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден публично назвал президента рф владимира путина головорезом.

Теги:
#Украина #Россия #Северодонецк #Война с Россией
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