В Харькове пылает обстрелянный рынок "Барабашово", огонь перекинулся на жилые дома, есть жертвы

Во время тушения пожара на рынке погиб спасатель

В четверг, 17 марта, российские войска вновь нанесли артиллерийские удары по Харькову, из-за чего начался масштабный пожар на территории местного рынка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области в своем Фейсбук.

Отмечается, что из-за обстрелов на территории рынка в Киевском районе возник масштабный пожар, который перекинулся на частный сектор.

На место оперативно прибыли пожарные, однако во время тушения оккупанты нанесли еще один артиллерийский удар. Двое спасателей получили осколочные ранения. Несмотря на старание врачей, жизнь одного из них спасти не удалось.

В ГСЧС отметили, что всего к тушению пожара привлекли около 70 пожарных и более 20 единиц техники.

Также там отметили, что всего с момента начала вторжения, от действий оккупантов погибли 19 спасателей.

Как сообщалось ранее, россияне продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и места, где находятся женщины и дети.

Так 17 марта в Северодонецке (Луганская область) оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. О пострадавших пока не сообщалось.