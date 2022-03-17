Укр

В Харькове пылает обстрелянный рынок "Барабашово", огонь перекинулся на жилые дома, есть жертвы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
729
Харьков после обстрелов Новость обновлена 17 марта 2022, 21:04
Харьков после обстрелов

Во время тушения пожара на рынке погиб спасатель

В четверг, 17 марта, российские войска вновь нанесли артиллерийские удары по Харькову, из-за чего начался масштабный пожар на территории местного рынка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области в своем Фейсбук.

Отмечается, что из-за обстрелов на территории рынка в Киевском районе возник масштабный пожар, который перекинулся на частный сектор.

На место оперативно прибыли пожарные, однако во время тушения оккупанты нанесли еще один артиллерийский удар. Двое спасателей получили осколочные ранения. Несмотря на старание врачей, жизнь одного из них спасти не удалось.

В ГСЧС отметили, что всего к тушению пожара привлекли около 70 пожарных и более 20 единиц техники.

Также там отметили, что всего с момента начала вторжения, от действий оккупантов погибли 19 спасателей.

Как сообщалось ранее, россияне продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и места, где находятся женщины и дети.

Так 17 марта в Северодонецке (Луганская область) оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. О пострадавших пока не сообщалось.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #ГСЧС
Разбитая российская техника под Прилуками
В регионах
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разбитая российская техника под Прилуками
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Категория
Зеленский и кровавый диктатор путин
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и путин
Дата публикации
Категория
Олег Жданов оценил для "Телеграфа" ход войны с россией и перспективы Украины
Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов Мариуполя
"Город страха, смерти и ужаса": местная жительница рассказала о жутких реалиях Мариуполя
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам