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У Харкові палає обстріляний ринок "Барабашово", вогонь перекинувся на житлові будинки, є жертви

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Харків після обстрілу Новина оновлена 17 березня 2022, 21:04
Харків після обстрілу

Під час гасіння пожежі на ринку загинув рятувальник

У четвер, 17 березня, російські війська знову завдали артилерійських ударів по Харкову, через що почалася масштабна пожежа на території місцевого ринку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області у своєму Фейсбуку.

Зазначається, що через обстріл на території ринку в Київському районі виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на приватний сектор.

На місце оперативно прибули пожежники, проте під час гасіння окупанти завдали ще одного артилерійського удару. Двоє рятувальників зазнали осколкових поранень. Попри старання лікарів, життя одного з них не вдалося врятувати.

У ДСНС зазначили, що всього до гасіння пожежі залучили близько 70 пожежників та понад 20 одиниць техніки.

Також там зазначили, що всього з моменту початку вторгнення від дій окупантів загинули 19 рятувальників.

Як повідомлялося раніше, росіяни продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема й місця, де знаходяться жінки та діти.

Так 17 березня у Сєверодонецьку (Луганська область) окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #ГСЧС
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