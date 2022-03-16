Укр

"Сезон охоты продолжается": в ВСУ обнародовали новые кадры уничтожения техники оккупантов (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Подбитый российский танк Новость обновлена 16 марта 2022, 21:14
Подбитый российский танк

Россияне продолжают нести потери в Украине

Пока оккупанты теряют последнюю надежду на "легкую прогулку" по городам нашей страны, украинские защитники продолжают радовать новыми фото и видео уничтожения оккупантов и их техники.

Одно из таких показательных видео было обнародовано пресс-службой Генштаба ВСУ.

"Противотанкисты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают сезон охоты на российские танки", — говорится в подписи к видео.

Где были сняты эти кадры в Генштабе уточнять не стали.

Тем временем, Оперативное командование "Север" обнародовало снимки позиций оккупантов где-то в Черниговской области до и после того, как им пришлось познакомиться поближе с артиллерией ВСУ.

В сообщении указано, что вследствие удара было уничтожено около 10 топливозаправщиков и склад боеприпасов.

Еще одним видео поделились бойцы "Азова", которые продолжают держать оборону осажденного Мариуполя. На кадрах видно, как российские танки получают "теплый прием" и несколько попаданий из противотанкового оружия, прежде чем быть уничтоженными.

Как сообщалось ранее, украинские артиллеристы уничтожили вертолеты и боевую технику, которую оккупанты перебросили на территорию аэропорта в Херсоне.

Тем временем в Сумской области россияне потеряли целый гаубичный дивизион, который ювелирно был уничтожен бойцами 93-й ОМБр.

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