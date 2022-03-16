Масштабы впечатляют: появилось видео, как украинская арта разнесла оккупантов под Херсоном

Оккупанты потеряли 10 вертолетов, 20 "Камазов" и десятки солдат.

Украинские военные уничтожили десятки единиц военной техники оккупантов, которую они собирали на территории Херсонского аэропорта. По россиянам ударили украинские артиллеристы.

Видео последствий работы украинской артиллерии по оккупантам показал в сети блогер Денис Казанский.

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"Эпическое видео с Херсонского аэропорта, которое было снято вчера сразу после того, как расположенную там технику накрыла украинская артиллерия. Оцените масштабы. Очевидно, поражены даже сами кафиры, решившие снять на видео эту печальную для них картину. Сегодня Путин снова заявил, что спецоперация в Украине идет по плану. Ну, теперь понятно, какой был план", — написал Казанский в подписи к видео.

Украинский общественный и политический деятель Александр Аронец по этому поводу добавил, что точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых размещалось большое количество вражеского боекомплекта. Кроме того, было ликвидировано большое количество находившихся там оккупантов.

Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали бежать.

Напомним, что на вокзале в Тростянце на Сумщине украинские военнослужащие уничтожили гаубичный дивизион оккупантов и показали впечатляющие кадры.

Также мы писали, что с утра Вооруженные Силы Украины разнесли колонну российской военной техники, которая базировалась в Киевской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 3 недели войны в Украине российские оккупанты потеряли более 13800 солдат, 430 танков, 108 вертолетов, 84 самолета и сотни единиц другой техники.