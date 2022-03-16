"Сезон полювання продовжується": у ЗСУ оприлюднили нові кадри знищення техніки окупантів (фото, відео)

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

Поки окупанти втрачають останню надію на "легку прогулянку" містами нашої країни, українські захисники продовжують радувати новими фото та відео знищення окупантів та їхньої техніки.

Одне з таких показових відео було оприлюднене пресслужбою Генштабу ЗСУ.

"Протитанкісти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продовжують сезон полювання на російські танки", — йдеться у підписі до відео.

Де були зняті ці кадри у Генштабі, уточнювати не стали.

Тим часом Оперативне командування "Північ" оприлюднило знімки позицій окупантів десь у Чернігівській області до і після того, як їм довелося познайомитися ближче з артилерією ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що внаслідок удару було знищено близько 10 паливозаправників та склад боєприпасів.

Ще одним відео поділилися бійці "Азова", які продовжують утримувати оборону обложеного Маріуполя. На кадрах видно, як російські танки отримують "теплу зустріч" та кілька попадань із протитанкової зброї, перш ніж бути знищеними.

Як повідомлялося раніше, українські артилеристи знищили гелікоптери та бойову техніку, яку окупанти перекинули на територію аеропорту в Херсоні.

Тим часом у Сумській області росіяни втратили цілий гаубичний дивізіон, який ювелірно було знищено бійцями 93-го ОМБр.