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Ювелирная работа: на вокзале в Тростянце защитники уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Горит танк врага из россии Новость обновлена 16 марта 2022, 09:42
Горит танк врага из россии

Защитники продолжают радовать украинцев новыми достижениями

На 21 день войны Украины с оккупантами российской федерации бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" этой ночью удалось ювелирно уничтожить целый гаубический дивизион оккупанта фашистов в Сумской области.

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Указанную информацию и видеоподтверждение нового мощного достижения украинских защитников в среду, 16 марта, обнародовали на официальной странице 93-й бригады в соцсети.

Оккупанты разместили гаубичный дивизион 2С19 "Мста-С" прямо на площади железнодорожного вокзала в городе Тростянец, что на Сумщине, поэтому уничтожить врага, не задев гражданскую инфраструктуру, было непростой задачей. Однако наши умельцы не растерялись и, дождавшись темноты, ювелирно уничтожили технику оккупанта.

Видео уничтожения вражеской техники

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам, продолжающим отстаивать наше государство, удалось превратить в металлолом еще один танк российских захватчиков.

Кроме того, напомним, как бойцы Сил специальной операции Украины обезвредили еще одного майора из российской федерации.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Горит #Танк
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