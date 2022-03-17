Укр

Оккупанты ударили ракетами по Киеву: есть погибшие, вспыхнули 3 пожара (фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
686
Последствия ракетных обстрелов Киева Новость обновлена 17 марта 2022, 22:41
Последствия ракетных обстрелов Киева

Пока известно о как минимум двух жертвах.

Российские оккупанты на 22-й день войны в Украине произвели ракетный обстрел Святошинского района Киева. Обломки ракеты попали на территорию жилого комплекса и складов, на месте вспыхнул пожар и уже сейчас известно о как минимум двух погибших.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили сразу три вызова о пожарах в Святошинском районе.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Сначала снаряд оккупантов попал в два припаркованных автомобиля, в результате чего они загорелись. Один человек погиб на месте.

Еще один вызов поступил о возгорании на складе — огонь распространился на 10 тысяч квадратов и его гасят удаленно, ведь есть угроза взрыва снаряда. Здесь также на месте погиб один человек.

Третий вызов в Святошинском районе касался возгорания травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

В Киеве после ракетных обстрелов загорелся склад в Святошинском районе
В Киеве после ракетных обстрелов загорелся склад в Святошинском районе
Пожар распространился на 10 тысяч квадратных метров
Пожар распространился на 10 тысяч квадратных метров
Спасатели гасят огонь удаленно, ведь есть угроза взрыва
Спасатели гасят огонь удаленно, ведь есть угроза взрыва

В Офисе генпрокурора по поводу артобстрела Святошинского района Киева сообщили, что по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок.

Отмечается, что соответствующими органами начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне обстреляли убежище для матерей с детьми в Донбассе.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Война #Ракета #Святошинский район #Київ
Запасы пшеницы, растительного масла и кукурузы в Украине есть.
Украина
Министр сообщил, на сколько Украине хватит хлеба и растительного масла
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Запасы пшеницы, растительного масла и кукурузы в Украине есть.
Министр сообщил, на сколько Украине хватит хлеба и растительного масла
Дата публикации
Категория
Дацишин погиб от рук российских фашистов
Попал под обстрел: в Украине трагически погиб солист балета Национальной оперы
Дата публикации
Категория
Андрей Богданов
Известный украинский футболист вступил в ряды ВСУ: видео присяги
Дата публикации
Категория
Последствия ракетных обстрелов Киева
Оккупанты ударили ракетами по Киеву: есть погибшие, вспыхнули 3 пожара (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам