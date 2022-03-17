Оккупанты ударили ракетами по Киеву: есть погибшие, вспыхнули 3 пожара (фото и видео)
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Пока известно о как минимум двух жертвах.
Российские оккупанты на 22-й день войны в Украине произвели ракетный обстрел Святошинского района Киева. Обломки ракеты попали на территорию жилого комплекса и складов, на месте вспыхнул пожар и уже сейчас известно о как минимум двух погибших.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили сразу три вызова о пожарах в Святошинском районе.
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Сначала снаряд оккупантов попал в два припаркованных автомобиля, в результате чего они загорелись. Один человек погиб на месте.
Еще один вызов поступил о возгорании на складе — огонь распространился на 10 тысяч квадратов и его гасят удаленно, ведь есть угроза взрыва снаряда. Здесь также на месте погиб один человек.
Третий вызов в Святошинском районе касался возгорания травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.
В Офисе генпрокурора по поводу артобстрела Святошинского района Киева сообщили, что по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок.
Отмечается, что соответствующими органами начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
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