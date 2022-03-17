Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов

рф несет колоссальные потери, и агрессора нужно добить, уверен украинский полковник

Спустя три недели с начала российской открытой агрессии против Украины – наметился перелом. Вооруженные силы Украины, включая относящуюся к ним территориальную оборону, наносят оккупантам серьезный урон.

Запад стало более здраво оценивать происходящее – и увеличивает помощь Украине, а также санкционное давление на россию.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил для "Телеграфа" общую ситуацию на 22-й день нападения путинской орды на Украину.

Украинцы показали свою силу, свои зубы

"Этап отражения вторжения фактически закончен. Российские войска где-то застопорились, а где-то – отступают. Мы начинаем потихоньку зачистку территории. Коренной перелом, как это отметил президент Зеленский, именно в этом. Теперь надо развивать успех. И мы развиваем, переходя, как сообщил главком Залужный, в контрнаступление", – говорит Олег Жданов.

По его словам, на геополитическом уровне отлично действует наша дипломатия в целом и президент в частности.

"Зеленский во время своих выступлений перед парламентами разных стран (вчера было перед Конгрессом США, сегодня – перед немецким Бундестагом) жестко критикует за недостаточную помощь. Подчеркивает: хотите, чтоб мы выиграли, чтобы выиграл демократический мир – дайте нам больше мощного оружия. И его дают. Особенно пул партнеров (США, Канада, Великобритания, Польша, страны Балтии). Именно они нас поддерживали и поддерживают больше остальных. Именно они, уверен, помогут нам достичь быстрейшей победы", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что наша война пишет новый миропорядок. И именно в этом ракурсе следует рассматривать идею, изложенную Зеленским в речи перед Конгрессом – создание нового военно-политического союза U-24.

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"Посмотрим, насколько это удастся. Но Зеленский абсолютно верно заявил, что ни один из существующих механизмов безопасности в мире на сегодняшний день не работает. И российская агрессия – тому подтверждение. То есть, после окончания войны точно будут создаваться новые союзы, скорее всего, региональные. Которые будут устанавливать новые правила системы мировой безопасности. И Украина точно станет частью такого союза, – прогнозирует Олег Жданов. – В мире любят сильных. Мы все 8 лет водили хороводы вокруг "Минска", что-то выпрашивали, ничего толком не предлагая. И с нами никто, если быть откровенными, не хотел серьезно говорить и считаться. А сейчас украинцы показали свою силу, свои зубы. И к нам совсем иное отношения. Причем не только со стороны так называемого коллективного Запада. Даже Китай уже поменял свою изначально пророссийскую позицию. И подчеркнул, что хочет сотрудничать с Украиной. И помогать нам в экономических и прочих аспектах".

Важно дожать агрессора

Олег Жданов напоминает, что все войны всегда заканчиваются некими соглашениями. Напоминает и о том, что россия – не та страна, с которой есть смысл о чем-то договариваться. Еще в XIX веке немецкий канцлер Бисмарк подчеркивал, что договор, подписанный с россией, не стоит бумаги, на которой написан. С той поры ничего не изменилось.

"При этом мы видим, что сейчас инициатором переговоров выступает, прежде всего, российская сторона. Потому что государство-агрессор несет колоссальные потери. И человеческие, и экономические, и технические, и имиджевые. Да – любые. И сейчас такие переговоры скорее – попытка рф затянуть время, чтобы решить проблему с меньшим для себя уроном", – считает эксперт.

Переговоры, конечно, надо вести, отмечает Олег Жданов. Нельзя отказываться. Но важно, по его словам, дожать агрессора до того момента, когда рф не нам будет выставлять ультиматумы, а сама вынуждена будет пойти на наши условия. Что, впрочем, вряд ли возможно при нынешней российской власти.

"И Запад, похоже, настаивает на том, что мы должны нанести полное военное поражение рф. Иначе цель войны не будет достигнута, – поясняет эксперт. – А именно – рф не будет полностью выбита с геополитической международной арены, не будет поставлена на уровень стран третьего мира, не превратиться в страну с исключительно сырьевой экономикой, не помышляющую о военных походах и "собирании земель". Всё это возможно лишь при условии полного военного разгрома российской армии. Что, скорее всего, произойдет. Не так быстро, как нам бы хотелось. Но, думаю, до лета мы управимся".

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Напомним, что рф атаковала Украину утром 24 февраля, без объявления войны.

На 22-й день агрессии мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам.

Тем временем США согласовали огромный пакет финансовой помощи для Украины, а также рассказали, каким вооружением готовы поделиться, чтобы помочь официальному Киеву сражаться с россией.