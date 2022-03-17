Укр

Россияне похитили еще одного украинского мэра: что известно

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олег Синегубов рассказал о преступлениях россиян Новость обновлена 17 марта 2022, 20:06
Олег Синегубов рассказал о преступлениях россиян

Захватчики уже давно перешли на террор населения.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о похищение мэра Великого Бурлука (Харьковская область).

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов на своем telegram-канале.

Синегубов рассказал, что оккупанты понимают, что проигрывают войну на Харьковщине, а потому прибегают к запугиванию местного населения, в частности, в четверг был похищен прямо с рабочего места глава Великого Бурлука Виктор Терещенко. Олег отметил, что власти делают все возможное, чтобы спасти главу населенного пункта.

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича угнали прямо с рабочего места. Это позорное преступление! Будем делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской", — заявил Синегубов.

Ранее сообщалось, что с российского плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров.

Теги:
#Украина #Харьковская область #Война с Россией
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