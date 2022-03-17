ВСУ разгромили колонну россиян в Харьковской области: эффектное видео
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Кадры с места бойни просто впечатляют
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили очередную колонну оккупантов. На месте множество разбитой техники врага с пометкой "Z".
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
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"Вот что бывает, когда российские воздушно-десантные войска встречаются с нашими десантно-штурмовыми. Харьковская область. Слава воинам ДШВ Вооруженных сил Украины. Мы побеждаем с первых дней войны!" – отметили в Генштабе.
Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии рф были сбиты в небе над Днепропетровской областью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на 22-й день войны россии с Украиной в Харькове российские захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру города, в результате чего вспыхнул один из крупнейших рынков.
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