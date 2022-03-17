Укр

ВСУ разгромили колонну россиян в Харьковской области: эффектное видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Уничтоженная российская военная техника Новость обновлена 17 марта 2022, 20:11
Уничтоженная российская военная техника

Кадры с места бойни просто впечатляют

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили очередную колонну оккупантов. На месте множество разбитой техники врага с пометкой "Z".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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"Вот что бывает, когда российские воздушно-десантные войска встречаются с нашими десантно-штурмовыми. Харьковская область. Слава воинам ДШВ Вооруженных сил Украины. Мы побеждаем с первых дней войны!" – отметили в Генштабе.

Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии рф были сбиты в небе над Днепропетровской областью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 22-й день войны россии с Украиной в Харькове российские захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру города, в результате чего вспыхнул один из крупнейших рынков.

Теги:
#Харьковская область #Оккупанты #ВСУ
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