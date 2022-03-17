После обстрела оккупантов в Харькове горит один из крупнейших рынков Европы (видео)
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О погибших или пострадавших от бомбежки пока не сообщается
На 22-й день войны россии с украинским государством в Харькове рашисты в очередной раз открыли огонь по гражданской инфраструктуре города, в результате чего вспыхнул один из крупнейших рынков города — Барабашово. Плотный слой дыма и пепла распространяется по всему городу.
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Видеоподтверждение пожара в четверг, 17 марта, опубликованы во многих украинских Telegram-каналах.
"Сильный дым над Харьковом. В результате обстрелов оккупантами возник мощный пожар на рынке в Киевском районе", — отмечается в текстах публикаций.
По словам очевидцев, пепел, возникающий в результате возгорания, распространяется по всему Харькову, а плотный слой дыма из-за возгорания простирается над населенным пунктом в несколько метров высотой.
Ранее "Телеграф" сообщал, как российские оккупанты в очередной раз обстреляв город Харьков, частично уничтожили опытную ядерную установку "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов".
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