Укр

После обстрела оккупантов в Харькове горит один из крупнейших рынков Европы (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Масштабный пожар после обстрелов Новость обновлена 17 марта 2022, 19:41
Масштабный пожар после обстрелов

О погибших или пострадавших от бомбежки пока не сообщается

На 22-й день войны россии с украинским государством в Харькове рашисты в очередной раз открыли огонь по гражданской инфраструктуре города, в результате чего вспыхнул один из крупнейших рынков города — Барабашово. Плотный слой дыма и пепла распространяется по всему городу.

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Видеоподтверждение пожара в четверг, 17 марта, опубликованы во многих украинских Telegram-каналах.

Масштабное возгорание на рынке в Харькове

"Сильный дым над Харьковом. В результате обстрелов оккупантами возник мощный пожар на рынке в Киевском районе", — отмечается в текстах публикаций.

Горит харьковский рынок

По словам очевидцев, пепел, возникающий в результате возгорания, распространяется по всему Харькову, а плотный слой дыма из-за возгорания простирается над населенным пунктом в несколько метров высотой.

Обстрел армией рф спровоцировал масштабный пожар
Дым от пожара виднеется по всему городу

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские оккупанты в очередной раз обстреляв город Харьков, частично уничтожили опытную ядерную установку "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов".

Теги:
#Пожар #Харьков #Обстрел #Война
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