Укр

Еще один гражданин США погиб от рук оккупантов: что известно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разбомбленный Чернигов Новость обновлена 17 марта 2022, 15:09
Разбомбленный Чернигов

В результате вражеских обстрелов в центре Чернигова пострадали не только украинцы

В четверг, 17 марта, оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям Чернигова, где российские войска продолжают обстреливать мирное население и днем и ночью. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

Сейчас полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медучреждения. На месте происшествия работают черниговские следственные полиции. Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

Напомним, что в Ирпени Киевской области 13 марта расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times гражданина США Брента Ренауда.

Ранее сообщалось, что в Чернигове 13 марта российские оккупанты ракетой ударили по общежитию. В разбомбленном здании спасателям пришлось тушить 7 пожаров, количество жертв достигло 5 человек, из которых 3 – дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где скрывались сотни человек. Бомбоубежище в драмтеатре выдержало удар, ведутся эвакуационные работы, людей вытаскивают из-под завалов.

Теги:
#Чернигов #Оккупанты
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