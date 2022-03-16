Укр

Погибли ни в чем не повинные дети: из-под завалов общежития в Чернигове достали тела пяти человек (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Разрушенное оккупантами общежитие в Чернигове Новость обновлена 16 марта 2022, 21:17
Разрушенное оккупантами общежитие в Чернигове

В разрушенном здании за день было 7 пожаров.

В Чернигове спасатели третий день подряд разбирают завалы общежития, по которому еще 13 марта ракетой ударили российские оккупанты. К сожалению, количество жертв достигло 5 человек, из которых 3 – дети.

Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в среду в разбомбленном общежитии спасателям пришлось тушить 7 пожаров. Параллельно проводились поисково-спасательные работы и разбирались завалы полуразрушенного помещения.

Во время поисков спасатели обнаружили тела 5 погибших. Трое из них – дети.

К операции привлечены 38 спасателей и 16 единиц спецтехники. Также сегодня они нашли 2 взрывоопасных устройства.

Напомним, что преступления российских оккупантов в украинских городах не имеют границ цинизма — они бьют не только по жилым кварталам, но и прямо посреди улиц расстреливают ни в чем не повинных мирных жителей. В частности, 16 марта в Чернигове российские солдаты обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. На месте погибли 10 украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где скрывались сотни человек.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Чернигов #Война #Общежитие #ГСЧС
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