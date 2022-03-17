Шварценеггер обратился к путину и россиянам: Мир отвернулся от вас (видео)

Прежде чем начать говорить о "жестокой реальности", спортсмен рассказал о своих давних связях с россией

На 22-й день войны россии с украинским государством американский бодибилдер, киноактер и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к жителям российской федерации и президенту владимиру путину, в котором прокомментировал свое отношение к войне в Украине.

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Соответствующая видеозапись была обнародована в четверг, 17 марта, в соцсетях бывшего губернатора штата Калифорния.

Обращение Шварценеггера к президенту рф владимиру путину

По словам Шварценеггера, российское руководство не обнародует реальные последствия, ожидающие россию из-за войны с Украиной и подчеркнул, что с тяжелым сердцем, но вынужден сказать правду, ведь на украинских землях погибли уже тысячи российских солдат, оказавшихся между украинцами, вынужденными теперь бороться за свою Родину, и руководством рф, которое воюет только ради завоевания.

"Я обращаюсь к россиянам и российским солдатам. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание россии страной-агрессором и призвало к выводу войск. Мир отвернулся от россии из-за войны в Украине. Целые города разрушены российскими бомбами, даже роддома и больницы. Российские солдаты, которые слушают мое обращение – вы уже знаете правду, вы видели ее воочию. Помогите мне распространить правду о катастрофе в Украине. А президенту путину я хочу сказать: вы начали эту войну, вы ведете ее, вы можете ее остановить. ", – сказал актер.

После своей видеопубликации Шварценеггер написал сообщение на русском языке:

"Я люблю русский народ. Вот почему я должен сказать тебе правду. Пожалуйста, смотрите и распространяйте.".

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участием иностранных СМИ призвал кровавого лидера владимира путина сесть с ним за стол переговоров.