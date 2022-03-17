Украинские военные ликвидировали "элитного" российского десантника и всю его команду

Украинские военные ликвидировали пятерых военных из 331-го парашютно-десантного российского полка.

Украинские военные в ходе противостояния российским оккупантам ликвидировали командира полка воздушно-десантных войск россии, полковника Сергея Сухарева.

Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко, прикрепив подтверждение из российских СМИ.

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Факт гибели высокопоставленного российского военного подтвердило костромское отделение телекомпании "Россия". В сообщении говорится, что Сергей Сухарев был убит в Украине, где участвовал в военном вторжении и войне против украинского народа. Вместе с ним были ликвидированы российский капитан Алексей Никитин, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, а также ефрейтор Юрий Дегтярев.

Пропагандисты уверяют, что они отдали свою жизнь якобы за безопасность России. А местные власти в лице губернатора Костромской области Сергея Ситникова пообещали семьям погибших "всестороннюю поддержку".

Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели близ Мариуполя генерал-майора России Андрея Суховецкого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора России Виталия Герасимова, который "отжимал" Крым и воевал в Чечне. А 14 марта докомандовался и был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, российский полковник Сергей Порохня.