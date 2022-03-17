Уже замечены во Львове: российские диверсанты нашли новую "лазейку"

Украинцев призвали внимательно следить за представителями российских пропагандистских каналов

Российские диверсанты нашли новый способ попасть на территорию Украины. В частности под угрозой оказались западные области.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем телеграм-канале.

"На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсанты могут попасть на территорию Украины под прикрытием журналистских удостоверений видеоагентства Ruptly, которая является "дочкой" известных пропагандистов Russia Today.

Кроме того, они могут также носить названия "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".

Известно, что группы этих репортеров уже были замечены во Львове и могут быть обнаружены в Ивано-Франковске.

В Центре призывают украинцев соблюдать бдительность и передавать информацию о возможных диверсантов в чат-бот СБУ в Телеграм.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация относительно того, что между Украиной и россией якобы наметился мирный план, который состоит из 15 пунктов. В их числе вывод российских войск из территорий, оккупированных после 24 февраля, сокращение украинской армии и отказ по вступлению в НАТО.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что этот план является черновиком, демонстрирующим запросы россиян, однако у Украины имеются свои позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что целью Украины на переговорах является полное восстановление территориальной целостности нашей страны и обеспечение реальных гарантий безопасности.