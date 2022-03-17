Рус

Вже помічені у Львові: російські диверсанти знайшли нову "лазівку"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7409
Ruptly Новина оновлена 17 березня 2022, 04:39
Ruptly

Українців закликали уважно стежити за представниками російських пропагандистських каналів

Російські диверсанти знайшли новий спосіб потрапити на територію України. Зокрема, під загрозою опинилися західні області.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму телеграм-каналі.

"Цього разу окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диверсанти можуть потрапити на територію України під прикриттям журналістських посвідчень відеоагентства Ruptly, яка є донькою відомих пропагандистів Russia Today.

Крім того, вони можуть також мати назву "Канал Redfish" або "Агентство Maffick".

Відомо, що групи цих репортерів вже помітили у Львові та можуть бути виявлені в Івано-Франківську.

У Центрі закликають українців дотримуватися пильності та передавати інформацію про можливих диверсантів у чат-бот СБУ в Телеграм.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що між Україною та Росією нібито намітився мирний план, який складається з 15 пунктів. Серед них виведення російських військ з територій, окупованих після 24 лютого, скорочення української армії та відмова щодо вступу до НАТО.

Своєю чергою радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що цей план є чернеткою, яка демонструє запити росіян, проте Україна має свої позиції.

Президент України Володимир Зеленський після цього зазначив, що метою України на переговорах є повне відновлення територіальної цілісності нашої країни та забезпечення реальних гарантій безпеки.

Теги:
#Україна #Росія #диверсанти
В українських містах після обстрілу – масштабні пожежі
Україна
Зруйновані Волноваху, Харків та Чернігів показали на страшних фото із супутників
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В українських містах після обстрілу – масштабні пожежі
Зруйновані Волноваху, Харків та Чернігів показали на страшних фото із супутників
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Російські військові дезертують та відмовляються воювати — Генштаб
Дата публікації
Категорія
Авіаційна техніка супротивника регулярно "приземляється" назавжди
Над Києвом збили ще два літаки росіян
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, чого хоче Україна на переговорах з росією
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів