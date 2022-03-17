Вже помічені у Львові: російські диверсанти знайшли нову "лазівку"

Українців закликали уважно стежити за представниками російських пропагандистських каналів

Російські диверсанти знайшли новий спосіб потрапити на територію України. Зокрема, під загрозою опинилися західні області.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у своєму телеграм-каналі.

"Цього разу окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диверсанти можуть потрапити на територію України під прикриттям журналістських посвідчень відеоагентства Ruptly, яка є донькою відомих пропагандистів Russia Today.

Крім того, вони можуть також мати назву "Канал Redfish" або "Агентство Maffick".

Відомо, що групи цих репортерів вже помітили у Львові та можуть бути виявлені в Івано-Франківську.

У Центрі закликають українців дотримуватися пильності та передавати інформацію про можливих диверсантів у чат-бот СБУ в Телеграм.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що між Україною та Росією нібито намітився мирний план, який складається з 15 пунктів. Серед них виведення російських військ з територій, окупованих після 24 лютого, скорочення української армії та відмова щодо вступу до НАТО.

Своєю чергою радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що цей план є чернеткою, яка демонструє запити росіян, проте Україна має свої позиції.

Президент України Володимир Зеленський після цього зазначив, що метою України на переговорах є повне відновлення територіальної цілісності нашої країни та забезпечення реальних гарантій безпеки.