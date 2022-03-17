Стягивает в Украину все силы? россия перебрасывает большие десантные корабли с дальнего востока
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Такие корабли способны везти десятки единиц техники и сотни военных
В Японии заметили четыре больших российских корабля, которые прошли на запад из Тихого океана в Японское море через пролив Цуруга. Это может быть тот тихоокеанский резерв, о привлечении которого ранее сообщал украинский Генштаб.
Как сообщает Reuters, этот пролив отделяет японские острова Хонсю и Хоккайдо.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Точная конечная цель кораблей неизвестна, но двигались они на запад. Оценивая курс суден, в японском министерстве обороны сочли возможным, что они направляются в Украину.
Согласно данным — это амфибийные средства, которые используются для высадки экспедиционных сил на берег. На одном из судов — множество военных грузовиков. Вместимость такого корабля — 20 танков, или 45 БТР, или 50 грузовых автомобилей, и 300—400 человек десанта.
Также заметили российские десантные корабли типа "Ропуча". Его десантные возможности — 13 танков или столько же БТР, или 20 грузовиков и 150 десантников при всех вариантах загрузки.
Заметили японцы военные корабли во вторник.
Как ранее писал "Телеграф", многие российские военные, которые уже находятся на украинской земле, деморализованы и не хотят воевать. При этом часть из них не гнушается мародерством.