Стягує в Україну усі сили? росія перекидає великі десантні кораблі з далекого сходу

Такі кораблі здатні везти десятки одиниць техніки та сотні військових

У Японії помітили чотири великі російські кораблі, які пройшли на захід з Тихого океану в Японське море через протоку Цуруга. Це може бути тихоокеанський резерв, про залучення якого раніше повідомляв український Генштаб.

Як повідомляє Reuters, ця протока відокремлює японські острови Хонсю та Хоккайдо.

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Точна кінцева мета кораблів невідома, але вони рухалися на захід. Оцінюючи курс суден, у японському міністерстві оборони вважають за можливе, що вони прямують до України.

Згідно з даними, це амфібійні засоби, які використовуються для висадки експедиційних сил на берег. На одному із судів — безліч військових вантажівок. Місткість такого корабля — 20 танків, або 45 БТР, або 50 вантажних автомобілів та 300—400 осіб десанту.

Російський десантний корабель класу "Алігатор" з вантажівками на борту

Також помітили російські десантні кораблі типу "Ропуча". Його десантні можливості — 13 танків або стільки ж БТР, або 20 вантажівок і 150 десантників за всіх варіантів завантаження.

Один із помічених кораблів "Ропуча"

Російський десантний корабель "Ропуча" у Тихоокеанському регіоні

Корабель "Ропуча" може перевозити війська та техніку

Помітили японці військові кораблі у вівторок.

Як раніше писав "Телеграф", багато російських військових, які вже перебувають на українській землі, деморалізовані і не хочуть воювати. При цьому частина з них не гребує мародерством.