Рус

Стягує в Україну усі сили? росія перекидає великі десантні кораблі з далекого сходу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7771
Вороги можуть залучити сили з тихоокеанських кордонів Новина оновлена 17 березня 2022, 08:40
Вороги можуть залучити сили з тихоокеанських кордонів

Такі кораблі здатні везти десятки одиниць техніки та сотні військових

У Японії помітили чотири великі російські кораблі, які пройшли на захід з Тихого океану в Японське море через протоку Цуруга. Це може бути тихоокеанський резерв, про залучення якого раніше повідомляв український Генштаб.

Як повідомляє Reuters, ця протока відокремлює японські острови Хонсю та Хоккайдо.

Чому росії не виграти війну проти України?

Точна кінцева мета кораблів невідома, але вони рухалися на захід. Оцінюючи курс суден, у японському міністерстві оборони вважають за можливе, що вони прямують до України.

Згідно з даними, це амфібійні засоби, які використовуються для висадки експедиційних сил на берег. На одному із судів — безліч військових вантажівок. Місткість такого корабля — 20 танків, або 45 БТР, або 50 вантажних автомобілів та 300—400 осіб десанту.

Російський десантний корабель класу "Алігатор" з вантажівками на борту
Російський десантний корабель класу "Алігатор" з вантажівками на борту

Також помітили російські десантні кораблі типу "Ропуча". Його десантні можливості — 13 танків або стільки ж БТР, або 20 вантажівок і 150 десантників за всіх варіантів завантаження.

Один із помічених кораблів "Ропуча"
Один із помічених кораблів "Ропуча"
Російський десантний корабель "Ропуча" у Тихоокеанському регіоні
Російський десантний корабель "Ропуча" у Тихоокеанському регіоні
Корабель "Ропуча" може перевозити війська та техніку
Корабель "Ропуча" може перевозити війська та техніку

Помітили японці військові кораблі у вівторок.

Як раніше писав "Телеграф", багато російських військових, які вже перебувають на українській землі, деморалізовані і не хочуть воювати. При цьому частина з них не гребує мародерством.

Теги:
#Японія #Тихий океан #Кораблі
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський звернувся до Німеччини: "Країни за океаном виявилися для нас ближчими, ніж ви"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Німеччини: "Країни за океаном виявилися для нас ближчими, ніж ви"
Дата публікації
Категорія
Техніка окупантів палає у різних точках країни
Близько 14 тисяч солдатів та понад 400 танків: свіжі дані про втрати окупантів
Дата публікації
Категорія
Драмтеатр був пошкоджений авіаційним снарядом
Бомбосховище у драмтеатрі Маріуполя витримало удар: подробиці від нардепа
Дата публікації
Категорія
Волноваха
Міста більше немає: що "руський мір" зробив із Волновахою (відео)
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів