За копійки заплатив ногою: дріб’язковість росіян показали на відео з-під Києва
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Мародерство — у пошані серед російських солдатів
Військовослужбовці армії Росії, які прибули в Україну воювати, часто грабують будинки і магазини, щоб добути собі їжу. Проте, як виявилося, останнім часом вони крадуть абсолютно все, і навіть — дрібницю, яку навіщось везуть замість себе.
Про такий дивний випадок мародерства розповіли українські захисники на Київщині, передає порадник голови МВС Антон Геращенко.
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На відео, яке виклав чиновник, український захисник висловлює обурення, демонструючи особисті речі одного з російських окупантів. У рукаві бушлату можна розглянути розсип українських монет — різним номіналом, але переважно по гривні-дві.
"Мабуть, що в касах магазинів залишилося, вони ж по магазинах лазять. Збиралися щось купити чи трофеї собі збирали?" — риторично цікавиться український солдат.
Водночас представники ЗСУ дійсно здивовані тим, що російські окупанти готові втрачати свої життя та кінцівки на війні, яка їм не принесе нічого, окрім ганьби. А плата в жменю монет за відірвану ногу — надто висока
"Розуму в тебе...", — іронізують над росіянами українські захисники.
Нагадаємо, що інші військовослужбовці у розмовах із родичами зізнаються, що їм подобаються українські продукти та навіть морозиво, яке було вкрадено під час чергового нальоту на магазин.