За копейки заплатил ногой: мелочность россиян показали на видео из-под Киева

Мародерство — в почете среди российских солдат

Военнослужащие армии рф, прибывшие в Украину воевать, нередко грабят дома и магазины, чтобы добыть себе еду. Однако, как оказалось, в последнее время они воруют абсолютно все, и даже — мелочь, которую зачем-то везут вместо с собой.

О таком странном случае мародерства рассказали украинские защитники на Киевщине, передает советчик главы МВД Антон Геращенко.

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На видео, которое выложил чиновник, украинский защитник высказывает свое возмущение, демонстрируя личные вещи одного из российских оккупантов. В рукаве бушлата можно рассмотреть россыпь украинских монет — разным номиналом, но в основном по гривне-две.

"Видимо то, что в кассах магазинов осталось, они же по магазинам лазят. Собирались что-то купить или трофеи себе собирали?" — риторически интересуется украинский солдат.

Вместе с этим представители ВСУ действительно удивлены тем, что российские оккупанты готовы терять свои жизни и конечности на войне, которая им не принесет ничего, кроме позора. А плата в горсть монет за оторванную ногу — слишком высока

"Ума у тебя…", — иронизируют над россиянами украинские защитники.

Напомним, что другие военнослужащие в разговорах с родственниками признаются, что им нравятся украинские продукты и даже мороженое, которое было украдено во время очередного налета на магазин.