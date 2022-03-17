Монастырский рассказал, есть ли в Украине безопасные для граждан регионы

Военнослужащие и разведка делают все, чтобы уберечь мирное население

Каждая область Украины за 22 неполных дня войны подвергалась обстрелам или отчитывалась о наличии диверсантов на своей территории. Таким образом в стране уже не осталось абсолютно безопасных мест для пребывания.

Такие неутешительные выводы прозвучали в прямом эфире телеканала ICTV от руководителя МВД Украины Дениса Монастырского.

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По его словам, сейчас в каждой из областей имеется явная военная угроза. Регионов, которые бы не обстреливались или обошлись без наличия диверсантов, в Украине уже не осталось. Монастырский с сожалением констатирует, что подобное уже стало обыденностью для правоохранителей.

"В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", — отметил чиновник.

Также во время общения с журналистами министр предупредил, что сейчас в населенных пунктах, где имеется засилье оккупационных войск, действительно стали чаще происходить похищения. Наиболее вероятными "мишенями" россиян являются мэры городов, которые отказались сотрудничать, активисты, выходящие на протесты, а также люди, которые помогают получать населению украинскую гуманитарную помощь.

Напомним, что одним из представителей местной власти, которого забрали российские нацисты, стал мэр Мелитополя Иван Федоров. Его держали в оккупированном Луганске, однако накануне появилась информация об его освобождении — чиновника обменяли на нескольких военнопленных срочников.