Еще одна страна НАТО призвала закрыть небо над Украиной

Сейм Латвии призвал ООН принять меры по закрытию неба Украины от российских захватчиков

Закрытие неба над Украиной на фоне полномасштабного вторжения рф поддержала еще одна страна — Латвия.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Сейм Латвии призвал страны-члены ООН немедленно принять меры по созданию запретной для полетов зоны над Украиной. По мнению депутатов латвийского Сейма, это необходимо сделать, чтобы защитить жизнь украинцев и обеспечить безопасность в воздушном пространстве над украинскими атомными электростанциями.

Также Сейм призвал международное сообщество к действиям по обеспечению функционирования безопасных гуманитарных коридоров на территории Украины, а также призвал страны-члены НАТО и ЕС усилить поддержку Украины путем предоставления военной техники и оборонного вооружения, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от агрессора.

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Напомним, что первой страной, призывавшей мир закрыть небо над Украиной, стала Эстония. 17 марта резолюцию с соответствующей просьбой к ООН принял сейм Литвы, которая ранее передала Украине "убийц" российской авиации.

Стоить добавить, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не будет закрывать небо над Украиной, которая противостоит российскому вторжению, но отметил, что этому есть мощная альтернатива — зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США так же решила помочь Украине закрыть небо и передали дополнительно 800 комплексов Stinger, а также огромное количество боеприпасов к минометам и стрелковому оружию и 9000 гранатометов различных систем, включая 2 тысячи "Джавелинов".