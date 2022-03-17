Укр

Поляка, который сочинял безумные фейки для лукашенко-ТВ, нашли повешенным

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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Эмиль Чечко Новость обновлена 17 марта 2022, 17:06
Эмиль Чечко

Чечко сочинял для белорусского тв безумные фейки о том, что якобы он лично расстреливал по 20 мигрантов ежедневно на польско-белорусской границе

В Минске нашли повешенным бежавшего в Беларусь польского солдата Эмиля Чечко, который сочинял безумные фейки для лукашенко-тв.

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О смерти мужчины сообщил белорусский СК, пишет blizko.by.

Незадолго до этого Чечко сочинял для беларусского тв безумные фейки о том, что якобы он каждый день лично расстреливал примерно по 20 мигрантов на польско-белорусской границе. А за это командование якобы поощряло польских солдат пивом — покупали по 6–8 банок. Также он заявлял, что якобы при его участии могло быть убито от 200 до 700 человек. А для захоронения тел, по его словам, польские солдаты якобы копали ямы, каждая из которых могла вместить 72 трупа.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев сообщил о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова. При этом причина задержания неясна, отмечает Грозев: по словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".

Теги:
#Беларусь #Война #Александр Лукашенко
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