Более сотни украинских защитников получили высшие государственные награды: поименный список
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Награды присудили спасателям, нацгвардейцам и полицейским.
На двадцать второй день противостояния российским оккупантам, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами более 100 украинских защитников, проявивших мужество и самоотверженность в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны и не изменивших присягам. К сожалению, 47 человек из списка получили свои награды посмертно, отдав жизнь в борьбе за свободу.
Перечень имен Указа №144/2022 опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Почему России не выиграть войну против Украины?
Награды для Национальной Гвардии Украины
Так, орден Богдана Хмельницкого III степени был присвоен посмертно двум Нацгвардейцам:
- Карасю Евгению Александровичу — младшему лейтенанту;
- Савчуку Михаилу Михайловичу — майору.
Орден "За мужество" ІІ степени посмертно получил:
- Орлов Александр Александрович — подполковник
Орденами "За мужество" ІІІ степени отмечено:
- Бородашкина Артура Владимировича – младшего лейтенанта
- Воробья Виктора Сергеевича (посмертно) – солдата
- Гридчина Максима Валерьевича (посмертно) – подполковника
- Дзюбу Романа Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Ермоленко Владислав Владимирович (посмертно) — старший лейтенант
- Карпенко Кирилла Алексеевича (посмертно) – младшего сержанта
- Ковальчина Олега Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
- Конета Василия Ивановича (посмертно) – солдата
- Кононенко Дмитрия Павловича – солдата
- Кугука Евгения Ивановича (посмертно) – подполковника
- Линского Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
- Мажугина Дениса Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
- Марченко Александра Сергеевича (посмертно) – солдата
- Матвеева Евгения Евгеньевича (посмертно) — сержанта
- Микитюка Михаила Ярославича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Мирошниченко Владимира Владимировича (посмертно) — старшего лейтенанта
- Молчана Николая Викторовича (посмертно) – главного сержанта
- Молчанова Владислава Владимировича (посмертно) – солдата
- Неугасимова Дмитрия Александровича — капитана
- Обивзенко Максима Игоревича (посмертно) — сержанта
- Парфенова Александра Николаевича (посмертно) – старшего солдата
- Печерского Виктора Анатольевича (посмертно) – лейтенанта
- Рыхлова Романа Евгеньевича (посмертно) – солдата
- Рудницкого Андрея Сергеевича (посмертно) — штаб-сержанта
- Савельева Артура Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
- Саковича Владимира Олеговича (посмертно) – старшего сержанта
- Сидоренко Ивана Николаевича (посмертно) – мастер-сержанта
- Сидоренко Николая Александровича – младшего сержанта
- Снежко Алексей Юрьевич (посмертно) — подполковник
- Толмасова Андрея Николаевича (посмертно) – солдата
- Трудовая Дениса Николаевича (посмертно) – главного сержанта
- Филимонова Игоря Олеговича – сержанта
- Хардина Вадима Владимировича – младшего сержанта
- Чернявского Николая Валерьевича (посмертно) — младшего сержанта
- Чуйко Степана Степановича (посмертно) — сержанта
- Шаповалова Анатолия Викторовича (посмертно) — старшего солдата
- Шеховцова Александра Васильевича (посмертно) – лейтенанта
- Юнге Жана Геннадьевича (посмертно) – старшего лейтенанта
Награждено медалью "За военную службу Украины":
- Аксенова Виталия Владимировича — солдата
- Ананенко Вадима Федоровича – сержанта
- Бедненка Максима Александровича — подполковника
- Бокова Сергея Николаевича — штаб-сержанта
- Величка Григория Николаевича – сержанта
- Войтенка Антона Анатольевича – сержанта
- Волобуева Андрея Григорьевича — старшего солдата
- Усы Игоря Александровича — майора
- Гальцева Константина Сергеевича — штаб-сержанта
- Голубева Алексея Юрьевича – солдата
- Зафтонова Николая Валерьевича — солдата
- Кисилия Виктора Викторовича – старшего солдата
- Короткевича Максима Александровича – старшего солдата
- Космина Максима Витальевича – старшего лейтенанта
- Крылова Сергея Романовича – солдата
- Кучина Дмитрия Андреевича – старшего сержанта
- Макеева Игоря Викторовича — майора
- Маслия Александра Анатольевича — капитана
- Матияша Андрея Николаевича – старшего солдата
- Мелькова Владимира Сергеевича – старшего сержанта
- Мусиенко Валентина Петровича – солдата
- Набойщикова Павла Александровича – старшего солдата
- Наточия Сергея Сергеевича – старшего солдата
- Онищенко Александра Петровича — капитана
- Пономаренко Евгения Юрьевича – старшего солдата
- Рахубовского Сергея Михайловича — майора
- Рудницкого Анатолия Францовича – старшего солдата
- Рязанцеву Марину Борисовну – старшего лейтенанта медицинской службы
- Семененко Евгения Олеговича — капитана
- Сидоренко Владимир Николаевич — штаб-сержант
- Тропку Юрия Сергеевича — главного сержанта
- Стрельникова Ярослава Сергеевича — старшего солдата
- Хоанга Рустама Тханговича – главного сержанта
- Ходыкина Давида Георгиевича – солдата
- Шадуру Максима Викторовича – старшего лейтенанта
- Шеховцова Олега Валерьевича – старшего лейтенанта
- Жарт Дмитрия Игоревича – младшего сержанта
- Юрченко Сергея Сергеевича – старшего солдата
Награды для сотрудников Национальной полиции Украины
Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени:
- Исаева Вадима Анатольевича (посмертно) — рядового полиции
- Подаруева Игоря Алексеевича (посмертно) — майора полиции
- Пономаренко Алексей Сергеевич (посмертно) — старший сержант полиции
- Тарусина Богдана Александровича (посмертно) – старшего сержанта полиции
- Тахтаджиева Федора Анатольевича (посмертно) — майора полиции
Награды для сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени :
- Авдейчука Александра Анатольевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Бородая Юрия Юрьевича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Гордиенко Тараса Владимировича — полковника службы гражданской защиты
- Дарагана Виктора Александровича — полковника службы гражданской защиты
- Денисюка Юрия Александровича – младшего сержанта службы гражданской защиты
- Дягилева Андрея Васильевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Жаворонка Павла Сергеевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
- Забарила Александра Сергеевича — капитана службы гражданской защиты
- Задерейко Артема Вячеславовича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
- Зубченко Алексея Николаевича – старшину службы гражданской защиты
- Кожемякина Юрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
- Кравченко Дениса Александровича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Кравчука Андрея Ивановича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
- Кравчука Александра Леонидовича – сержанта службы гражданской защиты
- Крачка Сергея Михайловича – сержанта службы гражданской защиты
- Кривка Игоря Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты
- Куриленко Сергея Николаевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Луценко Виталия Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты
- Малишевского Олега Михайловича — майора службы гражданской защиты
- Марица Ивана Петровича — майора службы гражданской защиты
- Нарубалюка Михаила Владимировича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Нестеренко Александр Константинович — младший сержант службы гражданской защиты
- Овчарука Игоря Васильевича – подполковника службы гражданской защиты
- Паламарчука Тараса Валерьевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
- Пироговского Дениса Павловича – сержанта службы гражданской защиты
- Погоревшего Дмитрия Ивановича — прапорщика службы гражданской защиты
- Пятницкого Евгения Петровича – сержанта службы гражданской защиты
- Романенко Алексей Сергеевич — капитан службы гражданской защиты
- Руденко Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
- Сидорова Виталия Викторовича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Слесаря Александра Сергеевича – старшего сержанта службы гражданской защиты
- Смолинца Ивана Викторовича — майора службы гражданской защиты
- Сухоноса Владимира Юрьевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
- Хриника Андрея Валерьевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
- Шахова Виталия Александровича — майора службы гражданской защиты
- Якимчука Дмитрия Михайловича – младшего сержанта службы гражданской защиты
Награды для сотрудников Государственной пограничной службы Украины
Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получили:
- Гах Романа Васильевича (посмертно) – полковника
Орденом "За мужество" ІІІ степени отметили:
- Власенко Виталия Николаевича (посмертно) – подполковника
- Волочия Ивана Николаевича (посмертно) – капитана
- Гаврика Андрея Юрьевича (посмертно) — штаб-сержанта
- Галицкого Николая Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
- Греченюка Тараса Николаевича (посмертно) – сержанта
Медалью "За военную службу Украине" отметили:
- Толстуха Евгения Валерьевича — лейтенанта
Медалью "Защитнику Отчизны" наградили:
- Козловского Юрия Юрьевича — подполковника
- Савченко Виталия Николаевича — майора
- Таранца Максима Анатольевича — полковника.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях президент впервые в истории нашего государства присвоил звание Героя Украины посмертно женщине. Таким званием почтили боевого медика Инну Дерусову, которую кафиры убили во время обстрелов Ахтырки в Сумской области.
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