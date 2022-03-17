Более сотни украинских защитников получили высшие государственные награды: поименный список

Награды присудили спасателям, нацгвардейцам и полицейским.

На двадцать второй день противостояния российским оккупантам, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами более 100 украинских защитников, проявивших мужество и самоотверженность в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны и не изменивших присягам. К сожалению, 47 человек из списка получили свои награды посмертно, отдав жизнь в борьбе за свободу.

Перечень имен Указа №144/2022 опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Награды для Национальной Гвардии Украины

Так, орден Богдана Хмельницкого III степени был присвоен посмертно двум Нацгвардейцам:

Карасю Евгению Александровичу — младшему лейтенанту;

Евгению Александровичу — младшему лейтенанту; Савчуку Михаилу Михайловичу — майору.

Орден "За мужество" ІІ степени посмертно получил:

Орлов Александр Александрович — подполковник

Орденами "За мужество" ІІІ степени отмечено:

Бородашкина Артура Владимировича – младшего лейтенанта

Артура Владимировича – младшего лейтенанта Воробья Виктора Сергеевича (посмертно) – солдата

Виктора Сергеевича (посмертно) – солдата Гридчина Максима Валерьевича (посмертно) – подполковника

Максима Валерьевича (посмертно) – подполковника Дзюбу Романа Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

Романа Алексеевича (посмертно) – старшего солдата Ермоленко Владислав Владимирович (посмертно) — старший лейтенант

Владислав Владимирович (посмертно) — старший лейтенант Карпенко Кирилла Алексеевича (посмертно) – младшего сержанта

Кирилла Алексеевича (посмертно) – младшего сержанта Ковальчина Олега Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

Олега Юрьевича (посмертно) – старшего солдата Конета Василия Ивановича (посмертно) – солдата

Василия Ивановича (посмертно) – солдата Кононенко Дмитрия Павловича – солдата

Дмитрия Павловича – солдата Кугука Евгения Ивановича (посмертно) – подполковника

Евгения Ивановича (посмертно) – подполковника Линского Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата

Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата Мажугина Дениса Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

Дениса Юрьевича (посмертно) – старшего солдата Марченко Александра Сергеевича (посмертно) – солдата

Александра Сергеевича (посмертно) – солдата Матвеева Евгения Евгеньевича (посмертно) — сержанта

Евгения Евгеньевича (посмертно) — сержанта Микитюка Михаила Ярославича (посмертно) – старшего лейтенанта

Михаила Ярославича (посмертно) – старшего лейтенанта Мирошниченко Владимира Владимировича (посмертно) — старшего лейтенанта

Владимира Владимировича (посмертно) — старшего лейтенанта Молчана Николая Викторовича (посмертно) – главного сержанта

Николая Викторовича (посмертно) – главного сержанта Молчанова Владислава Владимировича (посмертно) – солдата

Владислава Владимировича (посмертно) – солдата Неугасимова Дмитрия Александровича — капитана

Дмитрия Александровича — капитана Обивзенко Максима Игоревича (посмертно) — сержанта

Максима Игоревича (посмертно) — сержанта Парфенова Александра Николаевича (посмертно) – старшего солдата

Александра Николаевича (посмертно) – старшего солдата Печерского Виктора Анатольевича (посмертно) – лейтенанта

Виктора Анатольевича (посмертно) – лейтенанта Рыхлова Романа Евгеньевича (посмертно) – солдата

Романа Евгеньевича (посмертно) – солдата Рудницкого Андрея Сергеевича (посмертно) — штаб-сержанта

Андрея Сергеевича (посмертно) — штаб-сержанта Савельева Артура Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

Артура Юрьевича (посмертно) – старшего солдата Саковича Владимира Олеговича (посмертно) – старшего сержанта

Владимира Олеговича (посмертно) – старшего сержанта Сидоренко Ивана Николаевича (посмертно) – мастер-сержанта

Ивана Николаевича (посмертно) – мастер-сержанта Сидоренко Николая Александровича – младшего сержанта

Николая Александровича – младшего сержанта Снежко Алексей Юрьевич (посмертно) — подполковник

Алексей Юрьевич (посмертно) — подполковник Толмасова Андрея Николаевича (посмертно) – солдата

Андрея Николаевича (посмертно) – солдата Трудовая Дениса Николаевича (посмертно) – главного сержанта

Дениса Николаевича (посмертно) – главного сержанта Филимонова Игоря Олеговича – сержанта

Игоря Олеговича – сержанта Хардина Вадима Владимировича – младшего сержанта

Вадима Владимировича – младшего сержанта Чернявского Николая Валерьевича (посмертно) — младшего сержанта

Николая Валерьевича (посмертно) — младшего сержанта Чуйко Степана Степановича (посмертно) — сержанта

Степана Степановича (посмертно) — сержанта Шаповалова Анатолия Викторовича (посмертно) — старшего солдата

Анатолия Викторовича (посмертно) — старшего солдата Шеховцова Александра Васильевича (посмертно) – лейтенанта

Александра Васильевича (посмертно) – лейтенанта Юнге Жана Геннадьевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Награждено медалью "За военную службу Украины":

Аксенова Виталия Владимировича — солдата

Виталия Владимировича — солдата Ананенко Вадима Федоровича – сержанта

Вадима Федоровича – сержанта Бедненка Максима Александровича — подполковника

Максима Александровича — подполковника Бокова Сергея Николаевича — штаб-сержанта

Сергея Николаевича — штаб-сержанта Величка Григория Николаевича – сержанта

Григория Николаевича – сержанта Войтенка Антона Анатольевича – сержанта

Антона Анатольевича – сержанта Волобуева Андрея Григорьевича — старшего солдата

Андрея Григорьевича — старшего солдата Усы Игоря Александровича — майора

Игоря Александровича — майора Гальцева Константина Сергеевича — штаб-сержанта

Константина Сергеевича — штаб-сержанта Голубева Алексея Юрьевича – солдата

Алексея Юрьевича – солдата Зафтонова Николая Валерьевича — солдата

Николая Валерьевича — солдата Кисилия Виктора Викторовича – старшего солдата

Виктора Викторовича – старшего солдата Короткевича Максима Александровича – старшего солдата

Максима Александровича – старшего солдата Космина Максима Витальевича – старшего лейтенанта

Максима Витальевича – старшего лейтенанта Крылова Сергея Романовича – солдата

Сергея Романовича – солдата Кучина Дмитрия Андреевича – старшего сержанта

Дмитрия Андреевича – старшего сержанта Макеева Игоря Викторовича — майора

Игоря Викторовича — майора Маслия Александра Анатольевича — капитана

Александра Анатольевича — капитана Матияша Андрея Николаевича – старшего солдата

Андрея Николаевича – старшего солдата Мелькова Владимира Сергеевича – старшего сержанта

Владимира Сергеевича – старшего сержанта Мусиенко Валентина Петровича – солдата

Валентина Петровича – солдата Набойщикова Павла Александровича – старшего солдата

Павла Александровича – старшего солдата Наточия Сергея Сергеевича – старшего солдата

Сергея Сергеевича – старшего солдата Онищенко Александра Петровича — капитана

Александра Петровича — капитана Пономаренко Евгения Юрьевича – старшего солдата

Евгения Юрьевича – старшего солдата Рахубовского Сергея Михайловича — майора

Сергея Михайловича — майора Рудницкого Анатолия Францовича – старшего солдата

Анатолия Францовича – старшего солдата Рязанцеву Марину Борисовну – старшего лейтенанта медицинской службы

Марину Борисовну – старшего лейтенанта медицинской службы Семененко Евгения Олеговича — капитана

Евгения Олеговича — капитана Сидоренко Владимир Николаевич — штаб-сержант

Владимир Николаевич — штаб-сержант Тропку Юрия Сергеевича — главного сержанта

Юрия Сергеевича — главного сержанта Стрельникова Ярослава Сергеевича — старшего солдата

Ярослава Сергеевича — старшего солдата Хоанга Рустама Тханговича – главного сержанта

Рустама Тханговича – главного сержанта Ходыкина Давида Георгиевича – солдата

Давида Георгиевича – солдата Шадуру Максима Викторовича – старшего лейтенанта

Максима Викторовича – старшего лейтенанта Шеховцова Олега Валерьевича – старшего лейтенанта

Олега Валерьевича – старшего лейтенанта Жарт Дмитрия Игоревича – младшего сержанта

Дмитрия Игоревича – младшего сержанта Юрченко Сергея Сергеевича – старшего солдата

Награды для сотрудников Национальной полиции Украины

Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени:

Исаева Вадима Анатольевича (посмертно) — рядового полиции

Вадима Анатольевича (посмертно) — рядового полиции Подаруева Игоря Алексеевича (посмертно) — майора полиции

Игоря Алексеевича (посмертно) — майора полиции Пономаренко Алексей Сергеевич (посмертно) — старший сержант полиции

Алексей Сергеевич (посмертно) — старший сержант полиции Тарусина Богдана Александровича (посмертно) – старшего сержанта полиции

Богдана Александровича (посмертно) – старшего сержанта полиции Тахтаджиева Федора Анатольевича (посмертно) — майора полиции

Награды для сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени :

Авдейчука Александра Анатольевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты

Александра Анатольевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты Бородая Юрия Юрьевича – старшего прапорщика службы гражданской защиты

Юрия Юрьевича – старшего прапорщика службы гражданской защиты Гордиенко Тараса Владимировича — полковника службы гражданской защиты

Тараса Владимировича — полковника службы гражданской защиты Дарагана Виктора Александровича — полковника службы гражданской защиты

Виктора Александровича — полковника службы гражданской защиты Денисюка Юрия Александровича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Юрия Александровича – младшего сержанта службы гражданской защиты Дягилева Андрея Васильевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты

Андрея Васильевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты Жаворонка Павла Сергеевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты

Павла Сергеевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты Забарила Александра Сергеевича — капитана службы гражданской защиты

Александра Сергеевича — капитана службы гражданской защиты Задерейко Артема Вячеславовича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты

Артема Вячеславовича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты Зубченко Алексея Николаевича – старшину службы гражданской защиты

Алексея Николаевича – старшину службы гражданской защиты Кожемякина Юрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Юрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты Кравченко Дениса Александровича – старшего прапорщика службы гражданской защиты

Дениса Александровича – старшего прапорщика службы гражданской защиты Кравчука Андрея Ивановича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты

Андрея Ивановича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты Кравчука Александра Леонидовича – сержанта службы гражданской защиты

Александра Леонидовича – сержанта службы гражданской защиты Крачка Сергея Михайловича – сержанта службы гражданской защиты

Сергея Михайловича – сержанта службы гражданской защиты Кривка Игоря Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты

Игоря Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты Куриленко Сергея Николаевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты

Сергея Николаевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты Луценко Виталия Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты

Виталия Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты Малишевского Олега Михайловича — майора службы гражданской защиты

Олега Михайловича — майора службы гражданской защиты Марица Ивана Петровича — майора службы гражданской защиты

Ивана Петровича — майора службы гражданской защиты Нарубалюка Михаила Владимировича – старшего прапорщика службы гражданской защиты

Михаила Владимировича – старшего прапорщика службы гражданской защиты Нестеренко Александр Константинович — младший сержант службы гражданской защиты

Александр Константинович — младший сержант службы гражданской защиты Овчарука Игоря Васильевича – подполковника службы гражданской защиты

Игоря Васильевича – подполковника службы гражданской защиты Паламарчука Тараса Валерьевича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Тараса Валерьевича – младшего сержанта службы гражданской защиты Пироговского Дениса Павловича – сержанта службы гражданской защиты

Дениса Павловича – сержанта службы гражданской защиты Погоревшего Дмитрия Ивановича — прапорщика службы гражданской защиты

Дмитрия Ивановича — прапорщика службы гражданской защиты Пятницкого Евгения Петровича – сержанта службы гражданской защиты

Евгения Петровича – сержанта службы гражданской защиты Романенко Алексей Сергеевич — капитан службы гражданской защиты

Алексей Сергеевич — капитан службы гражданской защиты Руденко Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты Сидорова Виталия Викторовича – старшего прапорщика службы гражданской защиты

Виталия Викторовича – старшего прапорщика службы гражданской защиты Слесаря Александра Сергеевича – старшего сержанта службы гражданской защиты

Александра Сергеевича – старшего сержанта службы гражданской защиты Смолинца Ивана Викторовича — майора службы гражданской защиты

Ивана Викторовича — майора службы гражданской защиты Сухоноса Владимира Юрьевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты

Владимира Юрьевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты Хриника Андрея Валерьевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты

Андрея Валерьевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты Шахова Виталия Александровича — майора службы гражданской защиты

Виталия Александровича — майора службы гражданской защиты Якимчука Дмитрия Михайловича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Награды для сотрудников Государственной пограничной службы Украины

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получили:

Гах Романа Васильевича (посмертно) – полковника

Орденом "За мужество" ІІІ степени отметили:

Власенко Виталия Николаевича (посмертно) – подполковника

Виталия Николаевича (посмертно) – подполковника Волочия Ивана Николаевича (посмертно) – капитана

Ивана Николаевича (посмертно) – капитана Гаврика Андрея Юрьевича (посмертно) — штаб-сержанта

Андрея Юрьевича (посмертно) — штаб-сержанта Галицкого Николая Николаевича (посмертно) – старшего сержанта

Николая Николаевича (посмертно) – старшего сержанта Греченюка Тараса Николаевича (посмертно) – сержанта

Медалью "За военную службу Украине" отметили:

Толстуха Евгения Валерьевича — лейтенанта

Медалью "Защитнику Отчизны" наградили:

Козловского Юрия Юрьевича — подполковника

Юрия Юрьевича — подполковника Савченко Виталия Николаевича — майора

Виталия Николаевича — майора Таранца Максима Анатольевича — полковника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях президент впервые в истории нашего государства присвоил звание Героя Украины посмертно женщине. Таким званием почтили боевого медика Инну Дерусову, которую кафиры убили во время обстрелов Ахтырки в Сумской области.