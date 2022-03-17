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Более сотни украинских защитников получили высшие государственные награды: поименный список

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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47 украинских героев получили награды посмертно Новость обновлена 17 марта 2022, 19:11
47 украинских героев получили награды посмертно

Награды присудили спасателям, нацгвардейцам и полицейским.

На двадцать второй день противостояния российским оккупантам, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами более 100 украинских защитников, проявивших мужество и самоотверженность в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны и не изменивших присягам. К сожалению, 47 человек из списка получили свои награды посмертно, отдав жизнь в борьбе за свободу.

Перечень имен Указа №144/2022 опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Награды для Национальной Гвардии Украины

Так, орден Богдана Хмельницкого III степени был присвоен посмертно двум Нацгвардейцам:

  • Карасю Евгению Александровичу — младшему лейтенанту;
  • Савчуку Михаилу Михайловичу — майору.

Орден "За мужество" ІІ степени посмертно получил:

  • Орлов Александр Александрович — подполковник

Орденами "За мужество" ІІІ степени отмечено:

  • Бородашкина Артура Владимировича – младшего лейтенанта
  • Воробья Виктора Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Гридчина Максима Валерьевича (посмертно) – подполковника
  • Дзюбу Романа Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
  • Ермоленко Владислав Владимирович (посмертно) — старший лейтенант
  • Карпенко Кирилла Алексеевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Ковальчина Олега Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Конета Василия Ивановича (посмертно) – солдата
  • Кононенко Дмитрия Павловича – солдата
  • Кугука Евгения Ивановича (посмертно) – подполковника
  • Линского Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
  • Мажугина Дениса Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Марченко Александра Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Матвеева Евгения Евгеньевича (посмертно) — сержанта
  • Микитюка Михаила Ярославича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • Мирошниченко Владимира Владимировича (посмертно) — старшего лейтенанта
  • Молчана Николая Викторовича (посмертно) – главного сержанта
  • Молчанова Владислава Владимировича (посмертно) – солдата
  • Неугасимова Дмитрия Александровича — капитана
  • Обивзенко Максима Игоревича (посмертно) — сержанта
  • Парфенова Александра Николаевича (посмертно) – старшего солдата
  • Печерского Виктора Анатольевича (посмертно) – лейтенанта
  • Рыхлова Романа Евгеньевича (посмертно) – солдата
  • Рудницкого Андрея Сергеевича (посмертно) — штаб-сержанта
  • Савельева Артура Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Саковича Владимира Олеговича (посмертно) – старшего сержанта
  • Сидоренко Ивана Николаевича (посмертно) – мастер-сержанта
  • Сидоренко Николая Александровича – младшего сержанта
  • Снежко Алексей Юрьевич (посмертно) — подполковник
  • Толмасова Андрея Николаевича (посмертно) – солдата
  • Трудовая Дениса Николаевича (посмертно) – главного сержанта
  • Филимонова Игоря Олеговича – сержанта
  • Хардина Вадима Владимировича – младшего сержанта
  • Чернявского Николая Валерьевича (посмертно) — младшего сержанта
  • Чуйко Степана Степановича (посмертно) — сержанта
  • Шаповалова Анатолия Викторовича (посмертно) — старшего солдата
  • Шеховцова Александра Васильевича (посмертно) – лейтенанта
  • Юнге Жана Геннадьевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Награждено медалью "За военную службу Украины":

  • Аксенова Виталия Владимировича — солдата
  • Ананенко Вадима Федоровича – сержанта
  • Бедненка Максима Александровича — подполковника
  • Бокова Сергея Николаевича — штаб-сержанта
  • Величка Григория Николаевича – сержанта
  • Войтенка Антона Анатольевича – сержанта
  • Волобуева Андрея Григорьевича — старшего солдата
  • Усы Игоря Александровича — майора
  • Гальцева Константина Сергеевича — штаб-сержанта
  • Голубева Алексея Юрьевича – солдата
  • Зафтонова Николая Валерьевича — солдата
  • Кисилия Виктора Викторовича – старшего солдата
  • Короткевича Максима Александровича – старшего солдата
  • Космина Максима Витальевича – старшего лейтенанта
  • Крылова Сергея Романовича – солдата
  • Кучина Дмитрия Андреевича – старшего сержанта
  • Макеева Игоря Викторовича — майора
  • Маслия Александра Анатольевича — капитана
  • Матияша Андрея Николаевича – старшего солдата
  • Мелькова Владимира Сергеевича – старшего сержанта
  • Мусиенко Валентина Петровича – солдата
  • Набойщикова Павла Александровича – старшего солдата
  • Наточия Сергея Сергеевича – старшего солдата
  • Онищенко Александра Петровича — капитана
  • Пономаренко Евгения Юрьевича – старшего солдата
  • Рахубовского Сергея Михайловича — майора
  • Рудницкого Анатолия Францовича – старшего солдата
  • Рязанцеву Марину Борисовну – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Семененко Евгения Олеговича — капитана
  • Сидоренко Владимир Николаевич — штаб-сержант
  • Тропку Юрия Сергеевича — главного сержанта
  • Стрельникова Ярослава Сергеевича — старшего солдата
  • Хоанга Рустама Тханговича – главного сержанта
  • Ходыкина Давида Георгиевича – солдата
  • Шадуру Максима Викторовича – старшего лейтенанта
  • Шеховцова Олега Валерьевича – старшего лейтенанта
  • Жарт Дмитрия Игоревича – младшего сержанта
  • Юрченко Сергея Сергеевича – старшего солдата

Награды для сотрудников Национальной полиции Украины

Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени:

  • Исаева Вадима Анатольевича (посмертно) — рядового полиции
  • Подаруева Игоря Алексеевича (посмертно) — майора полиции
  • Пономаренко Алексей Сергеевич (посмертно) — старший сержант полиции
  • Тарусина Богдана Александровича (посмертно) – старшего сержанта полиции
  • Тахтаджиева Федора Анатольевича (посмертно) — майора полиции

Награды для сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Награждено орденом "За мужество" ІІІ степени :

  • Авдейчука Александра Анатольевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Бородая Юрия Юрьевича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Гордиенко Тараса Владимировича — полковника службы гражданской защиты
  • Дарагана Виктора Александровича — полковника службы гражданской защиты
  • Денисюка Юрия Александровича – младшего сержанта службы гражданской защиты
  • Дягилева Андрея Васильевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Жаворонка Павла Сергеевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
  • Забарила Александра Сергеевича — капитана службы гражданской защиты
  • Задерейко Артема Вячеславовича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
  • Зубченко Алексея Николаевича – старшину службы гражданской защиты
  • Кожемякина Юрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
  • Кравченко Дениса Александровича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Кравчука Андрея Ивановича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
  • Кравчука Александра Леонидовича – сержанта службы гражданской защиты
  • Крачка Сергея Михайловича – сержанта службы гражданской защиты
  • Кривка Игоря Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты
  • Куриленко Сергея Николаевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Луценко Виталия Викторовича – старшего сержанта службы гражданской защиты
  • Малишевского Олега Михайловича — майора службы гражданской защиты
  • Марица Ивана Петровича — майора службы гражданской защиты
  • Нарубалюка Михаила Владимировича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Нестеренко Александр Константинович — младший сержант службы гражданской защиты
  • Овчарука Игоря Васильевича – подполковника службы гражданской защиты
  • Паламарчука Тараса Валерьевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
  • Пироговского Дениса Павловича – сержанта службы гражданской защиты
  • Погоревшего Дмитрия Ивановича — прапорщика службы гражданской защиты
  • Пятницкого Евгения Петровича – сержанта службы гражданской защиты
  • Романенко Алексей Сергеевич — капитан службы гражданской защиты
  • Руденко Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта службы гражданской защиты
  • Сидорова Виталия Викторовича – старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Слесаря Александра Сергеевича – старшего сержанта службы гражданской защиты
  • Смолинца Ивана Викторовича — майора службы гражданской защиты
  • Сухоноса Владимира Юрьевича — старшего прапорщика службы гражданской защиты
  • Хриника Андрея Валерьевича — старшего лейтенанта службы гражданской защиты
  • Шахова Виталия Александровича — майора службы гражданской защиты
  • Якимчука Дмитрия Михайловича – младшего сержанта службы гражданской защиты

Награды для сотрудников Государственной пограничной службы Украины

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получили:

  • Гах Романа Васильевича (посмертно) – полковника

Орденом "За мужество" ІІІ степени отметили:

  • Власенко Виталия Николаевича (посмертно) – подполковника
  • Волочия Ивана Николаевича (посмертно) – капитана
  • Гаврика Андрея Юрьевича (посмертно) — штаб-сержанта
  • Галицкого Николая Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
  • Греченюка Тараса Николаевича (посмертно) – сержанта

Медалью "За военную службу Украине" отметили:

  • Толстуха Евгения Валерьевича — лейтенанта

Медалью "Защитнику Отчизны" наградили:

  • Козловского Юрия Юрьевича — подполковника
  • Савченко Виталия Николаевича — майора
  • Таранца Максима Анатольевича — полковника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях президент впервые в истории нашего государства присвоил звание Героя Украины посмертно женщине. Таким званием почтили боевого медика Инну Дерусову, которую кафиры убили во время обстрелов Ахтырки в Сумской области.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Указ #Награда #Владимир Зеленский
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