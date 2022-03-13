Спасла бойцов, пожертвовав собой: впервые женщина получила звание Герой Украины посмертно

Впервые женщина получила звание Герой Украины посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ.

Госнаграды присвоены 106 военнослужащим, семнадцати из них – посмертно. Об этом глава государства заявил в своем обращении ночью 13 марта.

Как сказал Зеленский, Инна Дерусова – первая женщина, удостоенная звания Героя Украины посмертно.

С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Видеообращение Владимира Зеленского

Также звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" присвоено:

старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев.

солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам.

сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области, уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг.

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда":

старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Отметим, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери нашей армии в войне.

Также президент Украины призвал Запад усиливать санкции против россии, которая не перестает бомбить мирные украинские города.