"Война началась для того, чтобы не началась война": в сети подняли на смех слова путина и его придворных о нападении на Украину

"Причины" для вторжения рф на украинскую землю действительно выглядят как утопия

Украина держит мощную оборону от российской армии уже 22-й день подряд. Кровавый диктатор владимир путин, а также члены правительства рф все это время пытаются найти оправдание тому, что их страна вторглась в другую.

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Большинство из указанных ими "причин" выглядят настолько смешно и жалко, что пользователи Twitter решили их собрать в единый ироничный свод, пишет "Телеграф".

Всего главных "тезисов" нынешней войны девять. И каждый из них — абсурднее другого. В иное время это было бы очень смешно, однако сейчас выглядит действительно утопически.

Тем временем в россии даже самые отбитые пропагандисты быстро уличаются во лжи, ведь всего за несколько дней успевают забыть свои предыдущие "показания" насчет войны в Украине.