"Война началась для того, чтобы не началась война": в сети подняли на смех слова путина и его придворных о нападении на Украину
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"Причины" для вторжения рф на украинскую землю действительно выглядят как утопия
Украина держит мощную оборону от российской армии уже 22-й день подряд. Кровавый диктатор владимир путин, а также члены правительства рф все это время пытаются найти оправдание тому, что их страна вторглась в другую.
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Большинство из указанных ими "причин" выглядят настолько смешно и жалко, что пользователи Twitter решили их собрать в единый ироничный свод, пишет "Телеграф".
Всего главных "тезисов" нынешней войны девять. И каждый из них — абсурднее другого. В иное время это было бы очень смешно, однако сейчас выглядит действительно утопически.
- Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
- Специальная операция — это не война, а вот экономические санкции — это война.
- Война началась для того, чтобы не началась война.
- Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли.
- Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё-равно не разбомбили.
- Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но за 20 дней получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь.
- Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
- Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук — это экстремизм.
- Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
Тем временем в россии даже самые отбитые пропагандисты быстро уличаются во лжи, ведь всего за несколько дней успевают забыть свои предыдущие "показания" насчет войны в Украине.
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