Facebook изменил политику в отношении "языка ненависти" к россиянам: детали

Владельцы соцсети пересмотрели свои правила из-за вторжения россии в Украину

Платформа Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, после начала российского вторжения в Украину поменяла свою политику относительно языка ненависти и разрешила пользователям в отдельных странах публиковать призывы к уничтожению российской армии, кровавого диктатора владимира путина или пособника террористов александра лукашенко.

Об этом сообщает The Washington Post.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно допустили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания вроде "смерть российским оккупантам", — заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

Вместе с тем он добавил, что компания все еще будет блокировать проявления языка ненависти в отношении обычных граждан россии.

Подобная опция будет доступна не во всех странах, а лишь в Латвии, Литве, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, россии и Украине.

Стоит отметить, что несмотря на попытки властей россии оградить своих жителей от здравого смысла и правдивой информации, россияне все равно смогли получать новости из западных соцсетей, вроде того же Facebook. Поэтому с 4 марта в россии эта соцсеть больше не работает по решению "Роскомнадзора".

В тот же день под удар попал Twitter, а позже в россии закрыли доступ и к ряду международных новостных изданий вроде "Радио Свобода", BBC и других.