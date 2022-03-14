В россии признали ложь собственной пропаганды по поводу Украины

Пропаганда рф в очередной раз села в лужу

Российский пропагандист Сергей Марков, который ранее проболтался о войне с Украиной и стал посмешищем в сети, на этот раз сам же подтвердил факт того, что пропаганда рф лжет относительно войны в Украине. Так, Марков непреднамеренно опроверг ложь Скабеевой и других российских пропагандистов о том, что украинская армия якобы сдается в плен. Он признал, что украинская армия дает очень жестокий ответ россиянам.

Так, он пишет о том, что украинские военные не сдаются, хотя роспропаганда во всю трубит про массовую сдачу украинских военных.

"Те офицеры, которые даже и хотели бы перейти на сторону России или отойти в сторону, не могут это сделать. Все семьи офицеров и солдат фактически находятся на положении заложников и могут быть репрессированы в случае, если офицер или солдат займет позицию поддержки денацификации", — пишет Марков и, сам того не понимая, подтверждает ложь российской пропаганды.

Далее из его же поста следует, что с тем, что в Украине, якобы некому воевать та и оружия у Украины тоже якобы нет, пропаганда рф тоже села в лужу.

"Военная тактика армии России сейчас меняется. Причина — ВСУ воюют значительно жестче, чем предполагалось", — пишет пропагандист.

Далее Марков в свойственной ему манере наваял очередные потоки пропагандистского бреда, однако факты того, что ВСУ никому не сдается и дает достойный отпор оккупантам подтвердил.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии начались выступления в осуждение войны и поддержку Украины. За этим последовали массовые задержания полицейским режимом.