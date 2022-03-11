Укр

россия готовит кровавую провокацию в Беларуси: срочное заявление Резникова

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Россия готовится к авиаудару по территории Беларуси Новость обновлена 11 марта 2022, 16:20
Россия готовится к авиаудару по территории Беларуси

Россия хочет нанести удар по приграничным населенным пунктам Беларуси

россия готовит кровавую провокацию в Беларуси, планируя нанести удар по населенным пунктам возле украино-белорусской границы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы", — предупредил белорусов Резников.

По его словам, провокации готовятся, среди прочего в н.п. Копани. Для маскировки своих преступлений россия готовится нанести удар с территории Украины.

"Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", — призвал белорусов Резников.

Ранее пленный российский летчик рассказал о своих военных преступлениях в Украине. Он отметил, что россияне эту войну уже проиграли.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война
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