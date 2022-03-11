Пленный российский летчик: "Эту войну мы уже проиграли"

Пленный российский летчик рассказал о своих преступлениях в Украине.

В пятницу, 11 марта на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину пленные российские летчики дали пресс-конференцию, на которой один из них заявил, что россия проиграла войну.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Інтерфакс-Україна".

Криштоп, который является подполковником, заместителем командира 47 бомбардировочного авиационного полка РФ, признался, что выполнял преступные приказы своего командования по бомбардировке объектов гражданской инфраструктуры Украины. Максим успел выполнить три боевых вылета над территорией Украины, после чего его сбили и пленили. К слову, россиянин бомбил украинцев фугасными бомбами (3-4 тонны за вылет). Криштоп извинился перед украинским народом, а также призвал своих коллег не выполнять преступные приказы российского руководства.

"Первый боевой полет я выполнил 24 февраля по поражении живой силы противника в районе н.п. Балаклея. Цель была поражена. Второй полет выполнял 3 марта 2022 года. Цель — колонна бронетехники противника в р-не н.п. Изюм. Цель была поражена. Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиацонных бомб. В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. Осознаю и признаю чудовищность преступлений, совершенных мною, хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, которую мы им принесли", — сказал Максим Криштоп.

"Считаю эту войну мы уже проиграли" — закончил плененный российский летчик.

Ранее сообщалось, что несколько видных военачальников рф погибли в Украине. Последним известным российским двухсотым стал глава 29-й армии Восточного военного округа россии генерал-майор Андрей Колесников.