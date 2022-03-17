Российским танкам "срывает башню" и оккупанты позорно бегут: яркие фото с передовой

Российские военные разбегаются в страхе перед мощью ВСУ

Украинские военные уже 22-й день продолжают героически давать отпор российским оккупантам, и враг несет большие потери личного состава и военной техники.

Результатами работы с передовой утром 17 марта похвастались в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, сообщает "Телеграф".

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"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "сносит башню". Извиняйте, фото много, выбрали чуть. Слава Украине!", — прокомментировали фото дымящейся и разбитой вражеской техники в Генштабе.

Россияне сгорают вместе со своей техникой

Технику уничтожают целыми колоннами

Уничтоженная военная техника россии в Украине

Российским танкам "сносит башни"

Более того, оказалось, что после демонстрации эффективной работы украинской армии другие россияне массово пугаются и убегают от столкновений, позорно бросая военную технику.

В частности, такие трофеи достались бойцам 128-й бригады, — БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Теперь из них будут бить бывших владельцев", — обещают украинские военные.

Россияне бросают свои пушки и бронемашины, и бегут от ВСУ

Как сообщал "Телеграф", на утро 17 марта россияне потеряли уже около 14 тысяч человек в Украине, и британская разведка официально заявила, что их вторжение застопорилось на всех направлениях.