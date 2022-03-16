россия должна остановить войну - решение суда ООН

рф должна подчиниться решению ООН.

В среду 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину наша страна выиграла дело против россии в Международном суде ООН.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в twitter.

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"Украина одержала полную победу по делу против россии в Международном суде ООН. Суд обязал рф немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет рф в еще большую изоляцию", — написал Зеленский.

Напомним, 16 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что началась подготовка документов для потенциальной встречи президента Украины Зеленского с кровавым диктатором владимиром путиным. К слову, в рф хотят провести такие переговоры в ближайшее время. Добавим, что по информации СМИ, в США согласились предоставить Украине системы ПВО. Это стало возможным на фоне речи, которую произнес Зеленский перед конгрессом США. Отметим, в среду россию официально исключили из Совета Европы.