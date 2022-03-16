Встреча Зеленского с путиным: в ОП заявили о подготовке документов

По словам, Подоляка эти переговоры могут состояться довольно скоро

Председатель Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможной прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.

На вопрос журналистки о том, насколько переговорщики от россии сейчас приблизились к согласованию возможной встречи путина и Зеленского Подоляк ответил, что прямые переговоры президентов Украины и россии — это единственный способ закончить эту войну.

Читайте также: Категория Новости России путин опять соврал россиянам насчет войны с Украиной: безумные заявления По словам путина, украинским властям предлагали сложить оружие в первые дни нападения

"Это то, над чем мы работаем на мирных переговорах. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", — сообщил Подоляк.

По его словам, такая встреча может произойти довольно скоро, поскольку, подчеркнул Подоляк еще раз, — это единственная возможность закончить эту войну.

Смотрите видео с 1:45

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.