Встреча Зеленского с путиным: в ОП заявили о подготовке документов
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По словам, Подоляка эти переговоры могут состояться довольно скоро
Председатель Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможной прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина.
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Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.
На вопрос журналистки о том, насколько переговорщики от россии сейчас приблизились к согласованию возможной встречи путина и Зеленского Подоляк ответил, что прямые переговоры президентов Украины и россии — это единственный способ закончить эту войну.
"Это то, над чем мы работаем на мирных переговорах. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", — сообщил Подоляк.
По его словам, такая встреча может произойти довольно скоро, поскольку, подчеркнул Подоляк еще раз, — это единственная возможность закончить эту войну.
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Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.
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